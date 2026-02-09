《世紀血案》未獲授權翻拍 蔣萬安：不該製造二次傷害

台北市長蔣萬安表示，林宅血案是「台灣社會共同的傷痛」，各界應以嚴肅態度面對，尊重家屬感受，不應撕裂傷口、製造二次傷害。（王侑聖攝）



針對林宅血案遭改編為電影、卻未獲家屬授權引發爭議，台北市長蔣萬安今天（9日）表示，林宅血案不僅是單一事件，而是「台灣社會共同的傷痛」，各界應以嚴肅態度面對，尊重家屬感受，不應撕裂傷口、製造二次傷害。





該案發生於1980年2月28日，時任台灣省議會議員林義雄因美麗島事件遭起訴，軍事法庭開庭當天，其60歲母親游阿妹，以及7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均遭刺殺身亡，9歲長女林奐均則身受重傷。該案至今仍未偵破，相關證據亦遭銷毀，成為台灣重大懸案。

蔣萬安今天參加活動前受訪，被問及林宅血案遭翻拍成電影、卻未取得家屬授權一事，表示林宅血案是台灣社會共同的傷痛，各方都應該尊重家屬感受，以嚴肅態度面對，「不應該撕裂傷口、製造二次傷害」。





此外，針對昨天（8日）發生的兩起捷運縱火案件，蔣萬安表示，特別肯定警察局、消防局及捷運公司等單位第一時間啟動緊急應變與聯防機制，迅速鎖定嫌犯，並在三小時內將人逮捕到案。他指出，近期三次強化維安演練，確實提升整體應變能力，此次事件中也充分展現具體成效。





至於國防與兩岸相關議題，蔣萬安表示，他支持「必要且合理的軍購案」，以厚植整體國防實力，但同時也主張立法院必須實質審查、嚴格把關；他也認同立法與行政之間需建立有效溝通機制。





至於有傳言指出國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平的「鄭習會」將在3月舉行，蔣萬安則強調，兩岸交流一定要秉持對等、尊嚴、善意跟互惠等原則來進行。

