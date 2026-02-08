《世紀血案》未獲授權！楊小黎道歉稱「殺青後才知道」 遭質疑發聲了

娛樂中心／蔡佩伶報導

電影《世紀血案》近日殺青，電影以林家血案為主軸改編，不過卻爆出未獲得授權等爭議，雖然參與的演員接連發聲道歉，但網友針對主演之一的楊小黎聲稱「拍完才知沒獲授權」提出質疑，對此，她凌晨再度親上火線解釋。

楊小黎昨（7日）針對《世紀血案》風波，發出千字文道歉，結果有網友針對楊小黎詢問是否有取得授權的時機點，提出疑問，認為她在殺青記者會後才詢問，「會不會太晚？」，針對網友的留言，楊小黎凌晨也現身給出回應，透露在接演前合約有載明「拍攝已取得授權」，表示這是製作方前期就需要處理的流程，後續因為感覺不對勁，所以才會去追問。

因此，楊小黎對於未取得授權一事感到震驚，強調如果事先知情，「會直接拒絕出演」，對於自己沒有確認，楊小黎向大眾致歉，表明之所以會接演，是認為歷史不該被遺忘，「也不該被輕易抹去」，所以帶著敬畏之心投入演出。

楊小黎坦承殺青才知道未獲授權。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

