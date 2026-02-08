《世紀血案》未經授權 蔡其昌批不應該 林亮君：竄改歷史是邪惡

〔記者何玉華／台北報導〕聲稱改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》，被爆未知會當事人、前立委林義雄及家屬，引起巨大爭議；中華職棒會長、立法委員蔡其昌表示，沒有得到家屬授權、同意，是很不好的行為。台北市議員林亮君認為，篡改歷史的邪惡作品，根本不應該上架。

蔡其昌今(8)應林亮君邀請，在大同區一起發放「臺灣尚勇」春聯，事前受訪被問到有關聲稱改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》引發爭議一事；他表示，這是一個基本常識問題，家屬都沒有授權、同意，不論在相關的法令規定、尊重上，都是很不好的行為，不應該。

林亮君表示，在歷史的事實上，應該要基於真實；林宅血案目前到現在仍然未找到真兇的狀況下，做出這樣子未經家屬同意的作品，這是在竄改歷史。篡改歷史就是邪惡，不是無知，根本不應該上片。

