《世紀血案》未經林義雄授權惹議 夏語心道歉Junior認錯喊抵制

改編自林宅血案的電影《世紀血案》因劇組未取得林義雄同意授權拍攝而引發強烈抵制聲浪，導演徐琨華宣布將暫停參與本片的所有後製⼯作。而參與演出的藝人韓宜邦（Junior）與夏語心8日也在社群平台公開發文，表示先前未查證授權問題，向事件當事人與家屬致歉；Junior更再道歉後，表示上映也不會進戲院觀看，跟進抵制。

Junior、夏語心8日為參與演出《世紀血案》道歉。（圖／翻攝自Junior、夏語心臉書）

Junior稱接演《世紀血案》時，合約明載「拍攝已獲得合法授權」，因此未進一步核實。因過去習慣信任劇組及合約，這次事件讓他意識到演員應有責任查證歷史及相關資訊，並強調：「歷史不能被扭曲或篡改，這是每個人都該有的共識。」他呼籲製片方立即停止後製，並表示即使電影上映，也不會去電影院觀看。

Junior為參與演出《世紀血案》道歉。（圖／翻攝自Junior臉書）

夏語心也道歉承認對歷史案件了解不足，且未確認劇組是否取得同意就客串演出，導致相關人員受到無法挽回的傷害，向林義雄及其家屬、所有受難者及相關人士致歉，並承諾未來不再參與電影任何後續工作，將以此次教訓謹慎面對每一份工作。

夏語心8日為參與演出《世紀血案》道歉。（圖／翻攝自夏語心臉書）

