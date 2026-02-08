《世紀血案》未經林義雄授權被炎上 柯文哲：民進黨執政18年還跟大家說沒真相

電影《世紀血案》翻拍「林宅血案」卻被爆出未經當事人林義雄及其家屬授權即開拍，引發爭議。對此，身為228事件受難家屬的民眾黨前主席柯文哲表示，歷史的事件最好是能夠儘快的跨過去，重要的還是要往前看，這也是他長期以來對轉型正義的個人意見，如果民進黨經過前總統陳水扁8年、前總統蔡英文8年、現任總統賴清德2年，加起來18年還跟大家說沒有真相，他實在是不想聽，他不是說要遺忘歷史，但應該儘快做總結，台灣還是要往前走，他很討厭每天在搞悲情，不要再消費過去的受害者。



柯文哲連兩日在新竹參與民眾黨選戰實務培訓營，今日與新竹市副市長邱臣遠、新竹縣議員林碩彥到竹北市場掃街。柯文哲表示，民眾黨在新竹地區的得票率最高，有很強大的支持群眾，對民眾黨來講，竹北市長要推出最好的候選人來競爭，這是今年的目標。



邱臣遠說，不管是新竹還是竹北，都是民眾黨支持度非常高的地方，他做為新竹黨部主委，責任就是要推出最強候選人，不管是他還是黨內有志同志願意爭取機會，都是很好的現象，相信在這個過程中，能讓竹北市民感受到民眾黨的誠意，推出最強的候選人，他個人不排除任何可能。



林碩彥表示，民眾黨在竹北及新竹縣的開票非常好，竹北市長的人選應該還是會由黨中央決定，會有公開透明的機制，期待竹北市能夠旗開得勝，一馬當先，推出最強的候選人。



至於未來新竹縣長是否會比照新竹市長藍白合，柯文哲表示，2026年的地方選舉，藍白合是大戰略，希望在新竹縣長也是民眾黨與國民黨協調，一定只會有一組候選人，確定以後再討論如何合作，原則上還是藍白合。被問及竹北市長與新竹縣長藍白合是否綁定，柯文哲說，黨對黨的談判原則上還是由兩黨主席黃國昌、鄭麗文對接，合作是大方向，細節還是由中央黨部決定。



