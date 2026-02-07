《世紀血案》李千娜失言遭炎上 女兒也挨轟：妳媽覺得滅門不嚴重

即時中心／劉朝陽報導

改編自台灣重大政治事件「林宅血案」的電影《世紀血案》，近日傳出拍攝前未取得前立委林義雄及其家屬同意，引發社會高度關注與爭議。相關消息曝光後，輿論持續延燒，參演該片的女星李千娜因言論失當遭網友圍剿，甚至被批評「冷血」，風波也意外波及其女兒顧穎。

李千娜日前在記者會上談及外界質疑時表示，若僅透過網路查詢相關資料，可能會一直停留在恐懼之中，並稱若透過作品重新梳理事件，「或許沒有那麼嚴重、也沒那麼恐怖」，這番說法隨即引發網友強烈反彈，認為她對歷史傷痛缺乏同理心，相關發言迅速在社群平台發酵。

截至目前，李千娜尚未公開回應爭議，但她21歲的女兒顧穎的社群帳號卻遭大量網友湧入留言，出現「叫妳媽出來道歉」、「停止《世紀血案》上映」、「妳媽覺得被滅門不嚴重」等激烈言論，批評聲浪不斷，事件持續擴大。

