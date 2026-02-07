即時中心／連國程報導

電影《世紀血案》尚未上映，但演員相關言論已引起軒然大波。參與演出的李千娜日前受訪時，甚至說林宅血案「沒那麼恐怖」，遭網友發起抵制，民進黨立委王義川昨（6）日也在社群平台上發文痛批，演員在記者會上排排站，露出燦爛笑容「殘忍、噁心、不要臉」，還嗆劇組若不懂林宅血案，可以去看民視《台灣演義》相關報導內容。

王義川昨日於社群平台上發文表示，《世紀血案》演員們的笑容，「讓我想起當年蔣介石這個殺人魔怎麼殺害台灣人，而受難者在臨死前是不是也看到這樣的笑容」，還點名就是在講參與演出的李千娜等人，「你們拍血案可以一直笑，在囂張什麼？」。



王義川接著寫另一篇貼文，還轉發網友分享民視《台灣演義》報導林宅血案相關片段。王義川批評《世紀血案》劇組「要製作、要演出歷史劇，基本的人物訪談，歷史考據不是最基本的嗎？」表示要理解一段歷史，不能僅憑上網查詢並自行揣測，還嗆劇組「不懂林宅血案，你起碼看到民視報導的歷史畫面，做的人物訪談，都可以有基礎認識。」



王義川在貼文中批評《世紀血案》導演及演員們，對於林宅血案表現出「當年不是那麼嚴重，我們可能都被騙了」的態度，他說就等著看這部片「如何以加害者的角度詮釋歷史的慘案」，他也要看到時候社會將如何評價這部片。

廣告 廣告









原文出處：快新聞／《世紀血案》李千娜等演員燦笑合照 王義川怒批：噁心、不要臉

更多民視新聞報導

陸軍「新戰神」震撼登場！精準獵殺拒敵於境外

簡嫚書揭《世紀血案》合約造假！ 致歉林家「我竟成了加害人」

《世紀血案》李千娜失言遭炎上 女兒也挨轟：妳媽覺得滅門不嚴重

