《世紀血案》李千娜「沒那麼恐怖」遭轟冷血！他逆風挺：該製作方承擔

娛樂中心／台北報導

《世紀血案》。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供提供）

改編自台灣慘痛真實事件「林宅血案」的電影《世紀血案》傳出改編翻拍前未取得前立委林義雄及家屬同意，外界認為劇組對受害者極不尊重，揚言要抵制。其中李千娜受訪時表示「如果重啟可能會重新翻整這件事情好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖。」遭網友湧入洗版砲轟。對此拍過政治議題的《國際橋牌社》製作人兼導演汪怡昕，表示要逆風為他合作過的演員夏騰宏、楊小黎、王自強說幾句話。

汪怡昕10年前開始籌備《國際橋牌社》。（圖／翻攝自汪怡昕臉書）

汪怡昕回想10年前開始籌備《國際橋牌社》，那時台灣社會氛圍還是兩岸一家親，影視圈還是視台灣歷史和政治題材為洪水猛獸，那時候打著台灣原創政治ip的《國際橋牌社》，被視為一群幼稚不成熟的人，搞出的一個大家等著看的笑話，那時他找不到資金，也找不到合作平台及演員，他能理解10年前演員及經紀公司的顧慮，後來獲得楊烈首位點頭演出，夏騰宏、楊小黎、王自強也都有參演《國際橋牌社》一、二季，都讓他十分感謝。

他說在心中覺得這些人很勇敢，願意為台灣影視題材的創新，陪他及劇組冒險一把，即使很有可能損失中國市場，而這次參演《世紀血案》、《幻術》的爭議，汪怡昕覺得台派網友很憤怒，可能怪演員幼稚、粗心、活該，為什麼不好好看劇本做出不當發言，但身處演藝圈，他說「這個圈圈的遊戲規則和責任不是這樣分的！與其要問演員，不如問製片方當初在題材上和演員說了什麼？解釋了什麼？甚至欺騙了什麼？」認為問題或爭議「該由製片方承擔」，他做為台灣首個政治影視ip 的製作人，「我知道政治類型題材生產鍊中在台灣會遇到的眉角和雷區，在這種題材中，我不會這樣的要求演員扛起不屬於他們的責任，也希望，大家能給我合作過的這幾位演員一點理解」。

