《世紀血案》栽贓史明是命案主導者！董事長黃敏紅怒嗆：強姦民意

電影《世紀血案》改編自1980年林宅血案，但不僅涉及未找林義雄及其家屬授權翻拍，更因導演徐琨華遭起底是時任警總發言人後代，外加參與演員李千娜等人的爭議言論，使得電影尚未上映就遭網友抵制；豈料，現在又傳出劇本竟影射台獨運動者史明是命案主導者，讓史明教育基金會發聲明怒批。對此，基金會董事長黃敏紅今（8）日下午受訪怒嗆「強姦民意」。

黃敏紅喊台灣人記憶沒那麼差 開嗆偽造歷史是違反人性

黃敏紅受訪表示，歷史的創作是自由的，但是講謊話、偽造歷史、強姦民意，是違反人性的事情，也絕對是基金會反對的事情；尤其在1983年盧修一的事件後，國民黨一直想把史明栽贓成林宅血案的主導者，和現在電影呈現出來的一樣，要扣在史明身上。

同時，黃敏紅指出，國民黨以為史明已經過世，對方就不會講話了，但是沒想到知道歷史的人還很多，因此大家才會有反應；尤其在那個時代還有很多人對歷史很清楚，所以對於國民黨與中共聯手在說謊、抹黑史明，這點違反人性，史明教育基金會絕對反對。

另外，黃敏紅更認為，明明自己做的，卻要抹黑別人說別人去做的，這也是國民黨來台灣統治以來一貫的手法，不論哪個血案都是一樣的；今天國民黨已經失去政權，但是國民黨要用寫歷史、偽造歷史，進一步搶奪歷史詮釋權，雖然這是一件很可惡的事情，但是台灣人的記憶沒有那麼差，還記得40年以前台灣發生的事情。

史明文物館館長藍士博。（圖／民視新聞）

電影爭議不斷延燒 藍士博曝根本問題

史明文物館館長藍士博補充說明，其實在林宅血案發生當時，史明並不是唯一被國民黨情治單位影射為凶手的人，包括已經過世的澳洲教授家博、前行政院長游錫堃、前民進黨立委林濁水等人。

藍士博認為，根本問題是過去國家機器在台灣社會造成的傷害，沒有被公開、傳承、認識，導致過去模糊不清的情形，可以到現在持續透過修辭的技法來混淆、抹黑，這是當前大家共同面對的歷史困境。

因此，藍士博便問，能不能藉由這次機會讓台灣社會有更多的人理解台灣民主化轉型過程中，許多前輩與先行者付出生命、鮮血、汗水及代價，更讓社會理解台灣的民主自由是有人去犧牲奉獻且有代價？能不能用這個時間點、用行動，為其付出、鞏固台灣的民主自由，這是當前最重要的事情。

談到1983年盧修一案，藍士博也說，該案有一名日籍女性前田光枝被釋放離台後，就在當時美國台灣人媒體《美麗島週報》刊登一篇報導，指其在台灣遭受囚禁中，情治單位試圖利誘對方能夠指出史明是林宅血案主要的指使者；家博也在回憶錄中提到，情治單位也提出接近家博年薪6倍的價碼，希望家博說出情治單位想聽的話。

藍士博強調，這都代表勢必有個事實沒有被公開、認識，因此需要人捏造證詞，讓歷史更難找到真相，「同樣的作法，其實在陳文成命案也存在，情治單位一樣去找陳文成的朋友，希望塑造虛偽證詞，這在過去戒嚴時期的台灣屢見不鮮，但解嚴後台灣社會對這樣的情況缺乏認識，這也是本次爭議產生的主要原因」。

