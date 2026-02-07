《世紀血案》楊小黎、李千娜、簡嫚書演誰？為何道歉？爭議一次看

楊小黎（左起）、李千娜、簡嫚書出席《世紀血案》殺青宴。費思兔文化娛樂股份有限公司提供



取材自1980年震撼全台「林宅血案」的電影《世紀血案》，本月1日舉辦殺青記者會，被質疑事先未取得當事人林義雄及家屬同意便拍攝，引發各界撻伐；事件延燒多日，多名演員發聲道歉，導演徐琨華則神隱。

《世紀血案》到底在演什麼？李千娜、簡嫚書、楊小黎各自的角色是誰？《太報》記者解析讓讀者一次看懂。

林宅血案

《世紀血案》取材自1980年2月28日「林宅血案」。時任台灣省議會議員林義雄，因美麗島事件被台灣警備總司令部軍法處以叛亂罪起訴，並拘禁於景美軍法看守所候審，28日上午，軍事法庭第一次開調查庭，林妻方素敏連續撥打3次電話回家，卻無人接聽，拜託林義雄的秘書田秋堇至住處了解，發現林義雄母親游阿妹，及7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均被刺殺身亡，9歲長女林奐均受重傷，此案至今仍未偵破，成為懸案。

《世紀血案》角色

■簡嫚書：飾演張家薇，是一名女記者，透過她的視角層層追查血案真相，她同時也飾演受害者林義雄的鄰居。

■楊小黎：飾演何靜如，挺著8個月身孕，陪著張家薇到處採訪、一起調查真相。

■李千娜：飾演張家薇的母親，就是林義雄的鄰居。是一位雜貨店老闆娘，了解左鄰右舍的情況，但許多事情都必須藏在心裡。

■寇世勳：飾演警備司令部和國安局的要角汪敬煦將軍。

■夏騰宏：飾演「林義雄」本尊。

爭議

■爭議1：該劇組被質疑明明林義雄仍在世，卻未經當事人與家屬同意逕自拍攝詮釋事件。

■爭議2：《世紀血案》取材時代背景處於戒嚴時期，再加上導演徐琨華祖父即是當年情治機關警備總部發言人。民進黨前立委劉進興直言，林宅血案已被證明是國家暴力，「如此政治性的血案，由涉嫌一方的後代來詮釋，你覺得適當嗎？」

■爭議3：劇中演出林義雄的演員夏騰宏受訪時稱「只能透過照片想像神韻」，劇組被質疑明明林義雄仍在世，卻未經本人同意故意揭開傷疤。台南市議員周嘉韋本月5日在社群砲轟「這是嗜血的商品，而不是電影！」開第一槍呼籲大家拒看。

■爭議4：李千娜是在電影殺青臉書發文，「我覺得很開心，很安心跟團隊一起拍戲，期待上映！」相關文字曝光後迅速遭到批評；輿論壓力下，李千娜原先分享殺青心情的貼文悄悄刪除，卻仍持續遭炎上，「拒看電影，永遠抵制」。

■爭議5：殺青記者會上，楊小黎提到拍攝過程「有一種福爾摩斯跟華生辦案的快感」，引發部分網友不滿。

最新發展

■演員李千娜在殺青記者會上脫口稱「（事件）可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖」，引爆網友怒火，就連李千娜女兒顧穎也遭到波及。李千娜7日發聲道歉。

■演員簡嫚書7日發聲道歉，表示：「此刻的我真的很難過發生這樣的事情，反覆思考著自己到底做了什麼蠢事。再次對我所傷害到的受難者家屬與社會大眾，致上最深的歉意。」聲明提及「被欺騙接下」《世紀血案》。

■女星楊小黎沈寂多日後，7日透過臉書發聲，坦言她是在殺青記者會後才知劇組未獲家屬同意，讓她大感震驚，而導演背景，她也是事後才知情，對於自己疏忽事先確認感到抱歉，同時也反省面對媒體「習慣露出笑容」是自身疏失。

