《世紀血案》殺青新聞曝光日疑藏「泯滅人性」動機 葉天倫震撼揭：是雙胞胎冥誕

葉天倫曾分享《想念妳，天堂的孩子》文章。翻攝臉書

電影《世紀血案》談及林義雄滅門血案，卻沒經過受害人家屬同意拍攝，並於2月1日晚間舉辦殺青宴宣傳，引發社會撻伐。導演葉天倫在臉書上提到，《世紀血案》殺青宴新聞曝光（見報）時間是2月2日，正好是林義雄雙胞胎女兒的生日，氣罵製作單位有可能「刻意操弄，泯滅人性。」

林義雄雙胞胎女兒亮均、亭均年僅6歲就死於這場命案，2月2日是兩人冥誕，葉天倫怒轟：「如果這件事團隊不知道，表示這是一個毫無專業，沒有做功課的團隊。如果團隊知道……那就是刻意操弄，泯滅人性，故意在受害者傷口上踐踏，也踩在關心事件的所有人身上。不管知不知道，都糟糕到不能再糟糕。影視產業不需要這樣的團隊存在。」

林義雄家滅門血案震驚社會。翻攝臉書

葉天倫也曾在臉書上分享，林義雄妻子方素敏於慈林教育基金會《慈林通訊》特刊2000年2月2日發表的文章《想念妳，天堂的孩子》，其中藏滿對亮均、亭均的思念之情，當時她們的姊姊，也是命案唯一倖存者林奐均正準備當媽媽，然而「小阿姨」們卻永遠只有6歲。

葉天倫與已故父親致力傳承台灣故事

葉天倫的父親是描述228事件電影《天馬茶房》製片葉金勝，已於去年離世，而今年228事件79周年，也規劃《天馬茶房》限定上映。葉天倫也拍攝《紫色大稻埕》等作品，希望台灣相關歷史故事傳承下去。

《天馬茶房》於228事件79周年限定上映。牽猴子提供

葉天倫曾表示：「解嚴後這些雖已不再是禁忌，但直接面對228題材的作品依然極少，這是我們無法逃避的責任。我覺得《天馬茶房》能夠重映，就是讓大家知道其實20幾年前就已經都在拍了，提醒我們自己不能停止關心這些事情，更不能對現在發生的事情視而不見。」

對於《世紀血案》的操作，葉天倫嚴肅表示：「要把真實刑事案件改編為影像創作，又想用真實人事時地物，首先就要取得當事人的認可，才有可能繼續寫劇本。『我要寫你的家人被殘忍殺害的劇本，但是不告訴你我劇本中幻想的殺手是誰動機為何。』這是何等荒謬的邏輯。毫無專業，沒有人性。」



