《世紀血案》殺青竟挑雙胞胎「冥誕」！名導批：泯滅人性

改編自 1980 年震驚全台「林宅血案」的電影《世紀血案》剛結束拍攝，便陷入爭議。該片不僅遭指控未取得林義雄本人授權，導演徐琨華更被揭露為當年警備總部發言人後代；演員李千娜更在受訪時針對血案發表「沒那麼嚴重」的言論，引起社會輿論群起撻伐。沒想到，名導葉天倫發現《世紀血案》的殺青記者會，竟是選在遭刺身亡的雙胞胎姊妹「冥誕」當天，葉天倫痛批：「影視產業不需要這樣的團隊存在」。





在傷口上踐踏！《世紀血案》殺青日竟是「雙胞胎冥誕」…葉天倫痛批：泯滅人性

《世紀血案》的殺青記者會，竟是挑在林宅血案雙胞胎姊妹「冥誕」當天，引發熱議。（圖／民視新聞）

《世紀血案》殺青記者會 竟是林宅血案雙胞胎姊妹「生日」

名導葉天倫今（8）日在臉書發文表示，2月2日血案殺青新聞見報，然而這天其實是在林宅血案中，遭刺身亡的雙胞胎姊妹的生日，葉天倫不滿的說道，「如果這件事團隊不知道，表示這是一個毫無專業，沒有做功課的團隊」；但若是團隊知道這件事情，「那就是刻意操弄，泯滅人性，故意在受害者傷口上踐踏，也踩在關心事件的所有人身上」。葉天倫強調，不管知不知道，都糟糕到不能再糟糕，他痛批：「影視產業不需要這樣的團隊存在」。

葉天倫（右）痛批《世紀血案》劇組做出「泯滅人性，故意在受害者傷口上踐踏」的行為。（圖／民視新聞）

林宅血案始末：震驚全台的滅門悲劇

回顧整起案件，1979 年，隨著《美麗島雜誌》集結黨外力量，威權政府與民主運動的衝突在高雄「美麗島事件」爆發後達到頂點。12 月中旬，林義雄與多位民主前輩遭到大搜捕，並在羈押期間傳出受審不公與暴力對待。1980 年 2 月，林義雄等「美麗島八人」正式被以叛亂罪起訴，面臨死刑威脅。

然而就在 2 月 28 日軍事法庭首度開庭當天，正當方素敏前往旁聽、林義雄身陷囹圄之時，林家卻發生了駭人聽聞的滅門血案。受託前往查看的秘書田秋堇，目睹了長女受重傷、林母與雙胞胎幼女慘遭毒手的慘狀。這場在特務嚴密監控下發生的殘酷謀殺，成為台灣人心中永遠無法抹滅的痛。

李千娜（右2）因在記者會稱林宅血案「好像可能不是那麼嚴重」，遭大批網友炎上。（圖／民視新聞）

「林宅血案」至今真相未明，這份沉重的歷史傷痛在被改編為電影《世紀血案》後，卻因製作團隊的處理不當而爭議不斷。演員李千娜在宣傳時發表『沒那麼嚴重』的言論，被批為對受難者極度缺乏同理心，即便事後捐片酬道歉也難平眾怒。更令人不安的是，導演徐琨華身為當年具涉案嫌疑的「警總」發言人後代，卻在未獲家屬授權下強行拍攝，令外界高度質疑該片的立場是否在為特定歷史觀點護航。





