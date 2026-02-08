《世紀血案》殺青見報挑「受害雙胞胎生日」 葉天倫轟：泯滅人性

電影《世紀血案》風波持續延燒，知名導演葉天倫痛批團隊「泯滅人性」。（圖／翻攝自葉天倫臉書、費思兔文化娛樂提供）





電影《世紀血案》改編自1980年「林宅血案」，先前舉辦殺青記者會，演員李千娜失言掀起輿論風波，接著再爆出未取得林義雄及家屬授權拍攝，引起外界高度關注，演員群們先後發表道歉聲明，風波持續延燒。

知名導演葉天倫今（8）日在臉書表示，劇組選在2日讓殺青新聞見報，這一天正是當年遇害雙胞胎的冥誕，他痛批如果團隊先前不知道這件事，那就是毫無專業，「如果團隊知道…那就是刻意操弄，泯滅人性，故意在受害者傷口上踐踏，也踩在關心事件的所有人身上。」

葉天倫強調，「不管知不知道，都糟糕到不能再糟糕。影視產業不需要這樣的團隊存在。」回顧林宅血案，1980年林義雄因為美麗島事件關押在看守所，期間住家遭到歹徒闖入，其母親及雙胞胎女兒遭殺害，大女兒林奐均重傷倖存，時至今日案件仍未偵破。



