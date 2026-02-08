《世紀血案》殺青記者會撞已逝雙胞胎冥誕？ 名導氣炸：在受害者傷口上踐踏

《世紀血案》日前舉行殺青記者會。（圖／本刊攝影組）

時代懸疑電影《世紀血案》日前舉行殺青記者會，題材改編自1980年台灣重大歷史悲劇「林宅血案」，但因未獲當事人林義雄及家屬同意，加上失言風波，遭到大批網友撻伐並抵制。對此，知名導演葉天倫今天（8日）稍早便發文痛批，2月2日就是當年遇刺身亡、年僅7歲雙胞胎姊妹林亮均與林亭均的冥誕，劇組卻舉辦殺青記者會，「不管知不知道……影視產業不需要這樣的團隊存在！」

葉天倫於臉書粉專發文表示，2月2日是當年遭刺身亡的雙胞胎姊妹的生日，「如果這件事團隊不知道，表示這是一個毫無專業、沒有做功課的團隊。」

葉天倫直言，如果團隊知道這個日子，那就是刻意操弄、泯滅人性，故意在受害者傷口上踐踏，也踩在關心事件的所有人身上，「不管知不知道，都糟糕到不能再糟糕。影視產業不需要這樣的團隊存在！」

此外，葉天倫在前一天（7日）也曾發文抨擊，如果要把真實刑事案件改編為影像創作，又想用真實人事時地物，首先就要取得當事人的認可，才有可能繼續寫劇本。

葉天倫無奈道，「『我要寫你的家人被殘忍殺害的劇本，但是不告訴你我劇本中幻想的殺手是誰動機為何。』這是何等荒謬的邏輯。毫無專業，沒有人性。」

