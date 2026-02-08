《世紀血案》殺青記者會是已逝雙胞胎冥誕 名導轟：踐踏受害者傷口

電影《世紀血案》未取得當事人林義雄同意便拍攝，引發軒然大波。(圖／費思兔文化提供)

改編自1980年台灣滅門懸案的電影《世紀血案》，先前舉行殺青記者會時，先是演員李千娜失言遭炎上，接著，劇組又被指控未取得當事人林義雄同意便拍攝，讓網友發起「#拒看世紀血案」抵制運動，隨著風波越演越烈，名導葉天倫也撂下狠話。

葉天倫稍早在臉書發文，他表示電影《世紀血案》舉辦殺青記者會當天，恰好是「林宅滅門血案」遭刺身亡的雙胞胎姊妹冥誕，由於時間點相當敏感，讓他怒斥：「如果這件事團隊不知道，表示這是一個毫無專業，沒有做功課的團隊」，反之，如果團隊早就知道此事，無非就是「刻意操弄，泯滅人性」，甚至是故意在受害者傷口上撒鹽，等同踩在關心事件的所有人身上。

電影《世紀血案》演員陸續發聲道歉。(圖／費思兔文化提供)

葉天倫最後撂下狠話：「不管知不知道，都糟糕到不能再糟糕，影視產業不需要這樣的團隊存在」，其實昨天他就在臉書發文指出要把真實刑事案件改編為影像創作，又想要採用真實的人事時地物，首先要做的就是取得當事者同意，才能夠繼續寫劇本，不然根本是毫無專業、沒有人性可言。

如今風波越演越烈，該劇演員也陸續針對此事發聲，黃河不僅道歉，更揭露劇組隱瞞「未取得授權」一事，目前將停止所有宣傳活動，尋求相關法律途徑解決，另一位演員夏騰宏也發聲道歉，坦言過於依賴劇組，導致判斷錯誤，接著爆料製作方在拍攝合約中載明「保證取得本片的合法授權」，楊小黎在公開致歉後，強調若在拍攝前就知道狀況，絕對會拒絕演出，另外，因為失言遭炎上的李千娜，即便道歉仍無法平息網友怒火，如今在《WE ARE 我們的除夕夜》的演出，預計會遭到調整。

