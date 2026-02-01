「世紀血案」殺青，夏騰宏飾林義雄壓力大，寇世勳情義相挺演國安局汪將軍，簡嫚書記者演到快崩潰

楊小黎（左起）、李千娜、簡嫚書（記者倪有純攝）

夏騰宏飾演林義雄和寇世勳（右）演汪將軍在電影中都是重要人物/記者倪有純攝

電影「世紀血案」以「林宅血案」林義雄故事為主軸，2/1舉辦殺青記者會，年輕帥哥演員夏騰宏飾演年輕的林義雄喊「負擔大」，而寇世勳飾演警備司令部和國安局汪將軍，呈現角色面對歷史的高度與態度。

夏騰宏此次飾演林義雄，他表示，「負擔很大。」他事前要記下林義雄生平故事，但準備角色期間發現少有林義雄相關影片，還得透過照片想像神韻。

「世紀血案」由徐琨華導演，集合重量級電影演員卡斯，簡嫚書、楊小黎、李千娜、寇世勳與夏騰宏今天出席記者會，故事以簡嫚書(故事設定小時候和林義雄認識)，長大後以飾演的記者視角追查真相。

李千娜則演簡嫚書(小時候的媽媽)，是個雜貨店的老闆娘。簡嫚書表示，雖然自認很會背台詞，但這次台詞量大到很困難，只能把台詞錄下來，每天當PODCAST節目聽，曾為了一句簡單詞NG18次，演到快崩潰，因為導演要求忠於史實呈現當年的說話語氣。

被問到電影中是否有感情戲，她笑說只有和楊小黎之間的閨蜜情，「她挺著孕肚還每天帶早、午餐來給我吃，不是喜歡我是什麼？」讓寇世勳在旁驚訝玩笑轉場說：「原來是這樣的片子，我今天才知道！」

楊小黎飾演孕婦，和簡嫚書認識後支持簡追求真相，她表示拍攝過程挺著假孕肚其實很不舒服，但她本就是推理迷，也很喜歡懸疑題材，這次貼近歷史的同時，仍保留創作彈性，讓她感受到強烈的戲劇張力與表演空間，在她看來「就是有一種真的是福爾摩斯跟華生辦案的那種快感。」

寇世勳飾警備司令部和國安局的要角汪將軍，他說接演原因是因為劇本沒有過於強烈的意識形態，而是著重人與事件的描寫，但只為了一場戲，導演也希望透過閱讀文獻、人物自傳等方式理解電影中的年代，並要求他看很多資料，資料多到他爆粗口，他說「我希望能呈現他面對歷史事件時的高度與態度。」

「世紀血案」訂於2027年上映。