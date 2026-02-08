《世紀血案》汙衊史明是林宅血案主謀 吳沛憶：真希望劇本不是真的
即時中心／潘柏廷報導
時任台灣省議員林義雄，1979年捲入美麗島事件遭國民黨逮捕，隔年2月28日軍事法庭召開第一次調查庭時，家中母親、雙胞胎女兒慘遭殺害，唯大女兒搶救成功；目前真相尚未釐清，時任警總發言人後代執導電影《世紀血案》，涉未找林義雄及其家屬同意翻拍等爭議，現在網路更流傳疑似電影劇本，影射台獨運動者史明是主謀。對此，民進黨立委吳沛憶今（8）日在臉書喊話「真希望劇本不是真的」。
吳沛憶今天在臉書提到，在1983年，國民黨政權就企圖把林宅血案的兇手栽贓給已故的史明歐吉桑，「沒錯，荒謬至極，威權時代當權者就是這麼荒謬。想把殺人犯罪栽贓給民主鬥士史明的正是當年的情治單位，而情治單位正是林宅血案最可能的行凶者」。
「我真心希望網路上流傳的『世紀血案』劇本不是真的。實在無法想像到了 2026 年，還會出現如此荒謬的污衊」，吳沛憶表示，有些人企圖扭曲史實，有些人沒機會認識歷史，有些人一直在阻擋下一代記憶歷史。「這些都在在敦促我們，為什麼必須記得歷史，為什麼要推動轉型正義」。
話鋒一轉，吳沛憶指出，台灣民間真相與和解促進會曾出版《記憶與遺忘的鬥爭：臺灣轉型正義階段報告》，轉型正義就是記憶與遺忘的鬥爭。為了替加害者粉飾，總有人要你遺忘，至今還企圖扭曲記憶。
同時，吳沛憶透露，自己在大學的時候，第一次閱讀關於林宅血案的文字，她的眼淚無法停止，「也許你還不清楚林義雄先生遭遇的悲與痛，不曾聽過林游阿妹女士、年僅7歲的林亮均與林亭均，還有當時才9歲，被刺穿身體、喊著好痛的林奐均。我真心希望這次事件能成為更多人認識我們自己的歷史的契機」。
此外，吳沛憶也說，林宅血案的現場義光教會，在去年（2025）被列為「具轉型正義意涵場址」，「如果你一直不知道什麼是轉型正義，現在你可以試圖去了解。如果你一直不知道為什麼政府應該推動轉型正義歷史研究及教育工作，現在你應該知道了；如果你去看立法院的紀錄，你會知道是哪個政黨一直在阻撓政府推動轉型正義教育」。
最後，吳沛憶強調，記憶與遺忘從來都是鬥爭，我們要很努力，才能對抗遺忘。
原文出處：快新聞／《世紀血案》汙衊史明是林宅血案主謀 吳沛憶：真希望劇本不是真的
