《世紀血案》沒同意就拍！黃河致歉退宣傳 律師開酸：怎不拍高雄屠夫？

娛樂中心／陳佳鈴報導

電影《世紀血案》因該片未取得關鍵當事人林義雄及其家屬的授權即進行拍攝，不僅引發社會高度爭議，更招致大規模抵制聲浪。（圖／記者鄭孟晃攝影）

由寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜等大咖演員主演的電影《世紀血案》，原定重現台灣歷史重大懸案，卻因該片未取得關鍵當事人林義雄及其家屬的授權即進行拍攝，不僅引發社會高度爭議，更招致大規模抵制聲浪。今（8）日，律師林智群與也發文，與其消費被害者家屬，不如去拍「高雄屠夫」的故事。

律師林智群今日在臉書重砲抨擊，不滿影視圈有人「不經人家同意拍傳記」。他語帶諷刺地建議，與其消費被害者家屬，不如去拍「高雄屠夫」的故事。

廣告 廣告

「怎麼不拍一下老爺子當年被共產黨打得落花流水、連滾帶爬，但在台灣還是手起刀落，把台灣人踩在腳下的威風樣子？」林智群隨後更在留言區補充，劇組乾脆去拍「少年蔣介石的煩惱」。

在片中挑戰飾演民主前輩「施明德」的視帝黃河，昨日也透過社群平台發布長文聲明，宣布即刻停止參與本片所有宣傳活動。黃河坦言，連日來的爭議令他內心難以平靜、深感沉重，身為對台灣歷史有深厚情感的演員，當初是懷抱使命感接演，希望能傳遞前輩的精神。

然而，面對作品造成受害者家屬的二度傷害，黃河選擇親自站出來致歉：「希望能向所有因這部作品而受傷的人表達歉意。」 他的「切割」行為，也為電影的後續上映增添了極大變數。

更多三立新聞網報導

史上最大烏龍！南韓Bithumb誤發「1.26兆比特幣」 695人暴富35分鐘

涉弒父母詐保費翻案無罪！王忠義遭羈押739天獲補償295萬

開槍擊斃持刀砍警男 苗栗警分局力挺：用槍時機符合法規

苗栗狂男砍警「恐怖第1視角」曝 借手機突發狂對警當面揮刀

