《世紀血案》沒授權殺青後才知？楊小黎回應質疑凌晨再發聲
即時中心／梁博超報導
改編真實事件「林宅血案」的電影《世紀血案》，還沒上映就爭議不斷，製作方與演員的說法更出現羅生門。參演的女星楊小黎昨（7）日在臉書發表道歉文，然而有網友仍不解，為何在電影殺青後，才詢問有沒有取得當事人或家屬同意？對此，楊小黎也在今（8）日凌晨親自回應，表示合約上寫著「已取得合法拍攝授權」，所有演員都是相信有取得同意才會接演。
楊小黎近日因參與電影《世紀血案》演出引發爭議，昨日也發出長文回應並致上歉意。然而，有網友留言質疑，「殺青才在詢問有沒有取得當事人或家屬同意？？？我比你更更更震驚了！」對此，楊小黎也在今日凌晨回應，「因為合約上寫著已經取得合法拍攝授權，而且這是製作方前期就必須處理的流程，所有演員都是相信著有取得同意才會接演；但殺青之後感受到各種異狀，才心生懷疑去追問，然後得到震驚的回答。」
楊小黎在臉書長文中指出，在最初洽談時知道是改編林義雄先生的事件，製作方在前期溝通中，強調「希望透過史料與不同立場的呈現」，讓這段歷史不被遺忘，直到接近進組時，拿到定稿劇本。「由於劇本中幾乎沒有完整的角色脈絡與情緒指令，也沒有安排讀本會議，拍攝過程中，演員們只能不斷提出自己的理解與想法，確認是否與導演一致，很多時候一顆鏡頭會被要求給出多種不同狀態，有時疑惑也挫折，但在多數情況下就努力依照指令完成拍攝，謹慎地為角色服務。」
然而楊小黎表示，在殺青記者會後她向劇組詢問，是否已取得當事人或家屬的同意，得到的答案是「沒有」，這個回應讓她感到非常震驚。「為什麼都殺青才驚覺可能會沒有得到授權呢？因為我的合約上就寫著：本片拍攝已取得合法授權。」她在得知這個事實後，必須誠實地表達，「我無法認同任何涉及真實歷史傷痛，卻未取得當事人及家屬理解與尊重的創作前提。」
楊小黎進一步說明，依過往演出經驗與對影視製作流程的理解，她理所當然地以為，凡是涉及真實歷史事件的作品，在前期皆已妥善處理與當事人及家屬之間的溝通與尊重。「若在拍攝前即清楚知道這種狀況，我會『直接拒絕出演』這個作品，對我而言，這並非形式問題，而是基本的倫理界線。」之所以選擇演出，是因為自己始終認為，身為台灣的一份子，這段歷史不該被遺忘，也不該被輕易抹去，因此帶著敬畏之心投入演出。
楊小黎強調，自己從開拍到殺青，專注的只有角色的準備、對劇本事件的理解以及兢兢業業地完成拍攝，其他無關電影本身的事情，沒有特別追問、也不覺得應該問，例如導演的身份是記者會當天才知道。「缺乏對於潛藏危機的敏感度是我的疏失，我在此致歉。」
電影《世紀血案》還沒上映就屢爆爭議。（圖／民視新聞資料照）
是否有獲得林義雄授權？電影製作人稱：合約中並未提到
不過，電影《世紀血案》製作人郭木盛昨接受《ETtoday》採訪時，表示合約中並未提到是否有獲得林義雄授權；另外，同劇演員黃河指「劇組聲稱家屬不願受訪」，郭木盛則推稱自己我比較少和演員接觸，「不太清楚他說這件事，正在詢問選角指導是否有傳達錯誤。」
對於為何不先取得授權？郭木盛在受訪時也向媒體表示是公司的疏忽，因為看過林義雄在《給女兒的一封信》文中提到，不願再被打擾、也不願再追究此事，「有想過如果事前去找林家人，他們可能會不願意故事拍出來。」而他原本打算是將電影剪輯完成後，再帶著成品去拜訪林義雄，「這的確是我們事後要彌補的地方。」
