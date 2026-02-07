《世紀血案》沒知會林義雄 陳水扁轟別去看：看你多會拍自己欣賞

陳水扁呼籲不要去看《世紀血案》。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 林宅血案最近被改編成電影《世紀血案》，但卻未知會當事人林義雄，且演員訪談的輕佻態度更引發民眾怒火。對此，前總統陳水扁今（7）日表示，要拍對方的故事就要經過同意，不可以先斬後奏，林宅血案如此悽慘的事情，有誰不知道？他呼籲，最好不要去看那部電影，「看你多會拍你自己欣賞」。

陳水扁今在台大校友會館以「就讀南一中對阿扁從政的影響」為題發表演講，並接受現場民眾提問。

陳水扁表示，要拍人家的故事就要經過對方同意，這是天經地義的事情，不可以先斬後奏，這是倫理、職業道德跟法律規定。他說，不能拍一拍才道歉要捐出片酬，來不及了，這是天大地大的事情，林宅血案誰不知道？如此悽慘的事情。

陳水扁指出，他當時在當辯護律師也嚇一跳，開會開到一半聽到這種事情，這真的很恐怖啊。他回憶，他辯護美麗島事件，即便經過很久，女兒陳幸妤讀國中升旗時還被教官點名說「爸爸是壞人、為美麗島事件辯護也是壞蛋」，女兒差點忍不住上去辯論，這不是單一事件，許多律師同伴都有類似經驗。

陳水扁直言，林宅血案不是開玩笑的，可以拍，但要經過人家同意，沒有人家同意，怎樣都不對。他說，最好就不要去看那部電影，「看你多會拍你自己欣賞」。

