《世紀血案》沒經當事人同意！殺青後才發現？ 楊小黎再發聲：合約寫已獲授權

殺青才發現《世紀血案》沒獲授權？楊小黎（圖左）回應了。（費思兔文化娛樂提供）

改編自林宅血案的電影《世紀血案》未上映就爆爭議，演員簡嫚書、楊小黎等人都發聲致歉，其中楊小黎發長文說明，強調她是殺青後詢問，才得知製作團隊沒取得當事人或家屬的同意，她同樣無比震驚。但此話一出，又惹來網友質疑，為何殺青後才問？她本人也親自回應了。

為何遲了多天才回應？ 楊小黎怎麼說？

楊小黎昨上午發出千字長文，先是說自己其實都有看到大家近期對於《世紀血案》的討論及憤怒，「忍耐這麼多天沒有說明是我還在想要如何顧全大局，」客觀去看事件火種，這已經嚴重傷害到她身心狀態，還有身邊擔心她的人，因此她必須要有所動作。

殺青不知道沒獲授權？

楊小黎還原，她當初洽談就知道是改編自林義雄先生事件，製作方則希望透過史料及不同立場呈現，他們演員們多數就是依照指令完成拍攝，謹慎地為角色服務，直至殺青記者會後，她跑去問劇組是否已取得當事人或家屬的同意，卻得到「沒有」的回應，讓我無比震驚。

廣告 廣告

楊小黎強調無法認同製作方這種行為，更說若事前知情一定會直接拒絕出演，並對沒有主動確認一事致歉，但網友普遍認為她只是在切割，就有網友質疑為何殺青後才有沒有取得當事人或家屬同意？

楊小黎：合約上寫已取得合法授權

對此，楊小黎親自留言回應，「因為合約上寫著已經取得合法拍攝授權，而且這是製作方前期就必須處理的流程，所有演員都是相信者有取得同意才會揭接演，但殺青之後感受到各種異狀，才心生懷疑去追問，然後得到震驚的回答」

楊小黎也將原先發文進行修正，新增內容說明為何都殺青才驚覺可能會沒有得到授權呢？「因為我的合約上就寫著：本片拍攝已取得合法授權。」

更多鏡週刊報導

《世紀血案》再爆爭議！瘋傳劇本「影射史明是凶手」 他怒轟：刻意混淆歷史

林宅血案與她同年代！賈永婕「想知道真相」 連發3篇文：請當權者給交代

男子「刀插口袋」搭捷運！大批警力持盾牌衝入中山站 乘客嚇壞