《世紀血案》演員劇組同聲道歉 控製作方欺騙：全力阻止上映

簡嫚書（右起）、李千娜、楊小黎日前出席《世紀血案》殺青宴。費思兔文化娛樂股份有限公司提供



電影《世紀血案》因取材「林宅血案」，卻未取得當事人林義雄與家屬同意就拍攝而遭炎上，繼演員楊小黎、簡嫚書、李千娜、黃河、夏騰宏、寇世勳、劇組等人接連道歉後，今晚（2╱7）演員及工作人員也發表聯合聲明。

《世紀血案》演員及工作人員表示：「針對電影《世紀血案》製作方蓄意意隱瞞『未獲林義雄先生及其他當事人及其家屬授權』之事實，逕自拍攝『林宅血案』題材電影，致使我方在不知情下參與演出與製作，引發社會譁然與家屬二度傷害，本片演員及工作人員在此表達最深痛的道歉，並且進行後續的法律責任。」

聯合聲明中指出，簽約前曾反覆確認《世紀血案》是否已取得當事人授權，「製作方不僅於契約中明文保證：『甲方（製作方）保證已取得拍攝本片的合法授權』，更故意不告知劇本重要爭議之處。如我方於簽約時知悉未獲授權，絕無可能接受此工作邀約」。

對於製作方的行為已對當事人及其家屬造成莫大的傷害，演員及工作人員表示：「現在必須要做的，就是阻止本片的任何製作、上映及任何形式的露出。我方已個別委任律師嚴正要求本片製作方立刻停止以任何方式使用我方之肖像、姓名、聲音、表演與任何著作，否則將依法採取法律行動。」

