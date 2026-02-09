《世紀血案》演員紛道歉…製片蘇敬軾仍神隱 曾高喊「我是典型中國人」他怒轟喪心病狂

《世紀血案》製片蘇敬軾被起底，去年受訪稱我是典型中國人。翻攝張育萌臉書



《世紀血案》爭議如滾雪球般越滾越大，除了演員們紛紛道歉，導演徐琨華昨天（2／8）也發聲道歉，宣布「暫停參與本片所有後製工作」，但電影製片方「費斯兔」負責人蘇敬軾至今仍神隱。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌今天（2／9）起底，蘇敬軾除了在中國工作20多年，去年還接受中媒訪問喊出，「骨子裡我是很典型的中國人」，還讓台灣演員被推到前線道歉，本人卻至今神隱。

張育萌今天在臉書發文起底蘇敬軾，雖然是台灣人，但去年蘇接受《解放日報》訪問，竟然大言不慚說出「骨子裡我是很典型的中國人」。張育萌也說，《解放日報》是中共上海市委的機關報，屬於上海報業集團。

張育萌指出，蘇敬軾1998年當上「中國百勝集團」的總裁，旗下有中國的肯德基和必勝客、小肥羊等，門市超過7000多家。他揭露，早期到中國肯德基的班底，主要是台灣人，蘇敬軾當時想到亞洲營運標準最高的快餐公司，就是台灣的麥當勞。蘇敬軾也直言，「我想這不是現成的嗎？把台灣麥當勞的人挖到大陸來就好了」，蘇還說過「那個年代的台灣菁英，父母這輩大多來自大陸，回大陸就是回老家」。

張育萌續指，從2007年到2009年連續三年，中國商務部高調見蘇敬軾，討論百勝在中國的發展，時間快轉，到2012年開始，央視直接公開揭露，肯德基的原料雞供應商餵18種抗生素的「禁藥黑幕」，百盛總裁蘇敬軾公開道歉，2015年8月蘇敬軾就突然宣布退休。

張育萌也提出質疑，蘇敬軾退休後，突然對電影就有興趣，而且還不留在中國拍，「剛好」想回台灣拍「政治題材片」。3年後，他成立一家資本總額只有3萬台幣的「費思兔文化娛樂股份有限公司」，公司登記在「台北市中山區松江路 158號6樓之5」，重點是，登記在該地址的公司，至少就有8家，從國際生醫、管理顧問到開發，一拖拉庫公司都在這。

張育萌也指出，公司才成立1年多，就拍出第一部電影《幻術》，就是指涉李登輝是319槍擊案的幕後主使；可怕的是，當時拍《幻術》前，團隊也不訪當事人，就算多數電影裡的角色都還在世。甚至蘇敬軾還很得意，他的所有角色都用真名，連改名假裝架空歷史都不願意，《幻術》票房慘到只有240萬，蘇敬軾還繼續拍糟蹋台灣歷史的爛片。

《世紀血案》掀起爭議，張育萌更質疑，蘇敬軾讓台灣演員被推到前線道歉，他本人至今還神隱。「整個製作團隊裝瞎、裝睡，竟然敢用聲明說『初衷是希望反映台灣處於轉型期歷史，讓大眾更認識自己家園』，請問蘇敬軾的家園到底是哪裡？用自己鬼扯的「推理」，把台灣歷史的悲劇，嫁禍給為民主打拚的前輩，根本是喪心病狂。

張育萌也質疑，如果真的愛台灣，蘇敬軾為什麼還會講出，「我一直相信，中國人可以以自己的智慧和努力，建設出更好的文明。這不單是中華民族的偉大復興，更是人類文明的進步」，台灣多努力，才走過威權統治和白色恐怖。到底憑什麼一個從中國回來的這種貨色，撒錢就可以踐踏台灣的傷口？

