《世紀血案》演員群致歉！她一句酸爆李千娜

▲電影《世紀血案》爆發爭議，李千娜為失言致歉。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 國片《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，但因未取得故事原型、美麗島事件被害人林義雄及家屬的授權同意，演員群李千娜、簡嫚書、楊小黎、夏騰宏等人慘遭炎上，儘管他們已陸續發聲致歉，但仍無法澆熄影迷的怒火。對此，財經網美胡采蘋狠酸，2026年真的不用看恐怖片，李千娜一人包掉全部恐怖的額度。

胡采蘋表示，林宅血案裡，她自己覺得最恐怖的事情，就是一個人到底要怎麼樣才能讓自己活下去。人站在法庭上，承受著佛地魔般的迫害，即將被剝奪生命或自由，而自己的媽媽、3個女兒，在二二八當天全部被殺，只有其中一個孩子尚存一息。

廣告 廣告

胡采蘋續指，從此林義雄的一生，都要承受著是不是自己害死了母親的終極逼問，昊天罔極，永遠難報親恩，人如何能活得下去而不瘋，真的不敢想像。這是她連想都不敢想的事情，因為想了以後可能會憂鬱症很久，也是我覺得整起事件最恐怖的地方。

「然而昨天終於有一件更恐怖的事情發生了。」胡采蘋直言，那就是事件40年後，有妙齡花樣女子，一臉無辜，指稱一個人在軍事法庭受審、全家在二二八被滅門，如果知道真正的真相，真相可能沒有那麼嚴重，沒有那麼恐怖。胡采蘋驚呼：「2026年真的不用看恐怖片，李千娜一人包掉全部恐怖的額度。」

回顧本月1日《世紀血案》殺青記者會上，李千娜談及導演徐琨華拍攝該片的契機：「如果不是靠他，我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟，可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」該片段流出後，立刻引發社群炸鍋。

李千娜今（7）日稍早正式發表889字聲明道歉，坦言已就電影製作程序與內容爭議，有主動與製作公司多次溝通，希望事情能有負責任的處理方式，卻僅獲得草率回應；她也首度清楚說明，自己在片中飾演的是「虛構角色」，並非真實歷史人物，同時宣布將把此次參與《世紀血案》的全數片酬捐贈給慈林基金會，強調此舉並非為了平息輿論，而是表達最基本的歉意與反省。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

「台南換妃」絕非空穴來風？他揭這畫面玄機：林俊憲另有所圖

新竹縣長「泛藍」民調超驚人！吳子嘉揭唯一破口：鄭朝方有機會了

初選未打先內傷？媒體人點名「這縣市」最悲觀：藍營恐分裂