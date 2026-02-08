《世紀血案》演員遭出征！網點名「1人」：看起來真的被騙

記者蔣季容／台北報導

電影《世紀血案》改編自台灣重大懸案「林宅血案」，由於翻拍前未取得前立委林義雄及家屬同意，引發爭議，主演群楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏等人遭炎上，雖然後續已發聲明致歉，但仍未能平復眾人怒火。不過，網紅徐小花則點名，演員夏騰宏看起來是真的被騙。

網紅徐小花在臉書表示，「演員夏騰宏看起來是真的被騙，因為這篇聲明的往前兩三篇就是他看《大濛》的心得，會看《大濛》也會反省的人，肯定不會不去思考林宅血案在台灣人心裡是多大的歷史傷痕。」

廣告 廣告

實際查看夏騰宏的Threads，他於12月18日分享電影《大濛》觀後感，提到「我真的很難形容我看完的感動，在那個時代每個人都不容易，都是時代下的產物，電影裡沒有一個角色是絕對的好人或壞人。在那艱困的日子裡，人們還是充滿朝氣的活著，犧牲自己、互相幫助，即使濃霧還在，活在台灣這片土地，我相信人們依舊會選擇溫柔與善良。」

夏騰宏也自省，「電影裡演員的表演，讓我瞭解到自己還有很多不足，還有好多需要精進，我真的很難形容我看完的感動。」

夏騰宏《大濛》觀後感。（圖／翻攝自夏騰宏Threads）

徐小花分析，「我覺得最有可能的仍是躲得很好的製作方，刻意找了立場愛台灣的演員來演，然後再讓愛台灣的人去批鬥愛台灣的演員。若是這樣，我覺得製作方裡面可能有深諳共產黨思想的人，很懂批鬥。」

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛表示「夏騰宏一直都是演台灣本土影劇的演員，希望這一波大家不要自己打自己人，要針對製造風暴的幕後黑手才對」、「因為大濛的心得，我願意繼續觀察他的後續表現，也希望他可以做出更多實質的行動來處理這次的爭議」、「我覺得有幾個演員真的是被騙的」。

不過也有網友批評，「接戲的敏感度都沒有也是很無言，演林義雄欸」、「目前不想追究演員知情與否，重點是他們演出前根本沒做功課，林宅議題不是沒有人討論，也不是新議題，他們卻基本了解都沒有。令人失望」。

夏騰宏在《世紀血案》飾演的是38歲的林義雄，爭議曝光後他於7日發布聲明，強調當初簽署合約時，製作方載明已取得合法授權，身為演員的他選擇相信合約內容，並專注於角色準備。對於製片方未取得林義雄同意即拍攝的部分，他不認同也不支持，未來將不再參與該片的任何活動。對於各界的批評指教，不論是針對表演本身或是針對製作過程的程序正義，他也都全盤接受，並對林義雄及其家屬致歉。

更多三立新聞網報導

繳電話費「爽中1000萬發票」！他只花75元也中200萬 獎落2縣市

王必勝瘦到認不出！「1年甩16公斤」對比照曝光：血壓藥也停了

「4款中藥」藏致命禁忌！紅麴也上榜 醫示警：吃錯恐傷肝腎

陳宗彥進ICU搶救！「聚餐3行為」恐害腦溢血 醫曝救命警訊

