即時中心／梁博超報導

改編真實事件「林宅血案」的電影《世紀血案》，不僅被質疑未獲當事人授權開拍、導演遭起底是當年警總發言人後代，甚至參演藝人李千娜更在記者會上失言稱「可能不是那麼嚴重」，電影還沒上映就爭議不斷。父親蘇貞昌為當年美麗島大審辯護律師的民進黨立委蘇巧慧今（9）日發聲，認為導演及主要演員都已道歉，呼籲各界別再追究、影響他們的家人；最應該被追究的，是當年那個迫害人權、鎮壓民主的威權政府。

蘇巧慧今日在臉書發文指出，電影《世紀血案》所引發的爭議，導演和主要演員都已道歉，請大家不要去追究、影響他們的家人。

廣告 廣告

蘇巧慧強調，如果大家能去一趟「白色恐怖景美紀念園區」，就可以了解到最應該被追究的，是當年那個迫害人權、鎮壓民主的威權政府。「那個威權政府甚至透過教育抹除真實歷史，導致有許多人無從得知那段恐怖統治的故事。」

最後，蘇巧慧表示，世世代代台灣人追求的，就是不受專制政府統治，維護自由的富足生活。「我們團結起來，一起努力，就不會畏懼任何敵人的侵略。」





快新聞／《世紀血案》演員、導演道歉！蘇巧慧籲別影響他們家人：當年威權政府該被追究

蘇巧慧表示，世世代代台灣人追求的，就是不受專制政府統治，維護自由的富足生活。（圖／摘自蘇巧慧臉書）









原文出處：快新聞／《世紀血案》演員、導演道歉！蘇巧慧籲別影響他們家人：當年威權政府該被追究

更多民視新聞報導

南韓軍用直升機墜毀 2人心臟驟停送醫搶救中

《世紀血案》爭議不斷！談林宅血案真兇 張景森：一點都不懷疑蔣經國幹的

春節寒流來襲！北市急診24小時待命 557診次防疫門診開跑

