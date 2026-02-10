《世紀血案》演員、工作人員大反擊！ 發聯合聲明「阻止電影上映」

電影《世紀血案》引發爭議，演員及導演徐琨華接連發聲道歉，並指出製作方刻意隱瞞未取得林義雄先生及其他當事人與家屬授權一事，今（10）日，演員李千娜、夏騰宏、簡嫚書、黃河等演員及工作人員發布聯合聲明，阻止電影上映。

聲明指出，電影製作方蓄意隱瞞未獲授權的事實，逕自拍攝「林宅血案」題材電影，導致演員與工作人員在不知情的情況下參與演出與製作，對當事人及其家屬造成二度傷害。對此，演員及工作人員表達最深切的歉意。

廣告 廣告

聲明也強調，簽約前曾多次確認是否已取得當事人授權，製作方不僅在契約中明文保證「已取得合法授權」，更刻意未告知劇本中涉及的重要爭議。若事前得知未獲授權，絕不可能接受邀約。相關行為已對當事人及其家屬造成重大傷害。

演員與工作人員表示，當前最重要的是阻止本片任何形式的製作、上映與公開露出，並已分別委任律師，要求製作方立刻停止使用其肖像、姓名、聲音、表演及相關著作，否則將依法採取法律行動。

《世紀血案》演員、工作人員發聯合聲明。圖／翻攝自黃河臉書

責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

《世紀血案》風波延燒！蕭美琴發聲：歷史傷痕提醒我們守護民主

感念林義雄對民主付出 民進黨表態：盼朝野共同落實轉型正義

曾被影射林宅血案凶手... 游錫堃：40多年仍心有餘悸、還會做惡夢