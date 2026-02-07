《世紀血案》演林義雄遭砲轟！夏騰宏道歉「劇組說有授權」認：責無旁貸

娛樂中心綜合報導

改編「林宅血案」近日舉辦殺青記者會，演員楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。（圖／記者鄭孟晃攝影）

電影《世紀血案》改編自林宅血案，卻因未取得當事人林義雄同意引發社會譁然。男星夏騰宏在片中飾演關鍵人物「林義雄」，引發外界質疑未事先取得當事人及家屬同意而掀起爭議。沉默多日後，他透過社群平台發布聲明，對整起事件做出說明與道歉，並表態未來將不再參與該片相關活動。

夏騰宏在聲明中表示，拍攝合約中製片方曾載明已取得合法授權，因此他在接演時並未懷疑程序問題，身為演員的立場是專注投入角色詮釋。他坦言，能飾演林義雄這樣在台灣歷史中具有象徵意義的人物，對自己而言既是挑戰也是重大責任。為了詮釋38歲時期的林義雄，他在拍攝前閱讀大量資料，反覆翻看年輕時的影像與照片，希望還原神韻與肢體狀態。

飾演林義雄的男星夏騰宏發聲明道歉。（圖／記者鄭孟晃攝影）

不過，他也承認，未能親自向當事人進行田調始終讓他感到不安，「我不該被動等待劇組聯絡」，對於過度依賴製作單位的判斷，他向林義雄本人致歉。針對未事先取得當事人與家屬同意一事，他表示深感遺憾，並理解這不僅是戲劇演出，更牽涉到真實生命的創傷與尊嚴問題，「在未獲同意下進行詮釋，造成當事人與家屬的不適，我責無旁貸。」

對於外界批評，他表示全盤接受，不論是針對表演本身或製作程序的質疑，都願意虛心檢討。夏騰宏強調，自己接演的初衷，是希望透過戲劇讓更多人看見那段歷史的重量與人物在苦難中的意志力，詮釋過程始終保持敬畏，絕無冒犯之意。

至於製片方未取得林義雄同意便進行拍攝的部分，他直言並不認同，也不支持此做法，並宣布未來將不再參與該片任何活動。最後，他再度向林義雄及其家屬致上最誠摯的歉意，希望外界理解其立場。





【夏騰宏聲明全文】

近日關於我在作品中飾演林義雄先生所引發的爭議與討論，我一直都在虛心傾聽。

拍攝合約中，製片方載明已保證取得本片的合法授權。作為一名演員，就是專心投入角色，能詮釋林義雄先生這樣一位在台灣歷史中具備深重份量與精神指標的人物，對我來說是艱難的挑戰與選擇。拍攝前我閱讀大量的資料，我飾演的是38歲時的林義雄先生，在記者會上我想表達的是林義雄先生38歲左右的影片較少。

為了要詮釋林義雄先生年輕時的神韻和肢體狀態 ，準備期間不斷翻看前輩年輕時的照片和影片，但沒能親自跟本人田調我始終懷揣著不安，我不該被動的等待劇組聯絡，我為自己依賴劇組的錯誤判斷向林義雄先生道歉。

針對未能事先取得林義雄先生及其家屬的同意，我深感遺憾與抱歉。我明白，這不僅是一個角色的演繹，更涉及一個真實生命的生命創傷與人格尊嚴。在未獲得當事人同意的情況下進行詮釋，造成當事人及其家屬的不適，也辜負了社會大眾對於歷史事件人物隱私權與感受性的期待。對此，我責無旁貸。

我想向大家說明：

關於初衷：我接演此角色的初衷，是希望透過戲劇的形式，讓更多人感受那段歷史的重量，以及林義雄先生在苦難中展現的意志力。在詮釋過程中，我傾盡全力保持嚴謹與敬畏，試圖還原其人格特質，絕無任何冒犯或不敬之心。

關於回饋：對於各界的批評指教，不論是針對表演本身或是針對製作過程的程序正義，我都全盤接受。

關於後續：對於製片方未取得林義雄先生同意即拍攝的部分，我不認同也不支持，未來將不再參與本片的任何活動。

最後，我想再次向林義雄先生及其家屬致上最深、最誠摯的歉意。

