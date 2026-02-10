《世紀血案》漠視家屬！黃暐瀚直播哭訴：沒有一個爸爸受得了

記者林宜君／台北報導

《世紀血案》電影爭議引發社會震撼，媒體人黃暐瀚直播落淚痛批製作方，未取得林義雄家屬同意就翻拍，掀起倫理與歷史尊重討論。電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，卻未事先取得當事人及家屬同意，加上演員失言，激起社會強烈反彈。媒體人黃暐瀚於2月9日直播談及此事時，情緒激動落淚，直言身為父親，想到受害者林亮均、林亭均與自己同年卻遭殺害，「沒有一個爸爸受得了」。

媒體人黃暐瀚於2月9日直播談及此事時，情緒激動落淚直言「沒有一個爸爸受得了」。（圖／翻攝自黃暐瀚YT）

黃暐瀚表示，他這幾天無法平復心情，也無法動筆寫文章。談到電影拍攝卻未經林義雄主席同意，他感到非常不應該。黃暐瀚在直播中拭淚說，「真的沒有辦法承受，怎麼會有人想要做這種事情。」，對於演員失言事件，黃暐瀚指出，他並未苛責演員，認為演員可能根本不了解受害者家屬的痛苦，才會說出「這可能不是很嚴重的事情」這類話。黃暐瀚強調，每個人都有自己的信念，希望家好、台灣好，但也要勇於堅守核心信念，不被網路攻擊或酸言影響。最後，黃暐瀚呼籲，歷史的傷口應被療癒，但真相不能被篡改或捏造。他強調，尊重歷史、尊重家屬，是拍攝類似題材電影的基本倫理。

