《世紀血案》炎上再擴大！演員集體反擊 委任律師要求全面停拍不上映

夏騰宏為阻止《世紀血案》上映，已經委請律師阻止電影繼續後製上映。李鍾泉攝

電影《世紀血案》因未獲林義雄本人同意就逕行改編拍攝，且演員都是直到殺青酒會才得知導演徐琨華竟是當時警備總部發言人徐梅鄰之孫，被各界炎上，當日出席殺青酒會接受訪問的演員簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏、寇世勳全部發出道歉聲明，今（10日）夏騰宏在社群平台發出聲明，已經委請律師要求製作方立刻停止後期作業，阻止《世紀血案》之後上映與各種形式的露出。

據悉，夏騰宏此次參演《世紀血案》，主要飾演林義雄年輕時代與女兒的相處，拍攝期間大約兩天，當在殺青酒會上得知導演徐琨華背景後，面色凝重，後續也發出道歉聲明，今天夏騰宏又在社群平台上發出聲明，表示已經委請律師向《世紀血案》製作方提出要求，立刻停止後製，並不能以任何形式露出。

目前已經發出聲明的藝人包括黃河、簡嫚書皆已在社群平台貼出聲明，以下為夏騰宏的聲明全文

針對電影《世紀血案》爭議 聯合嚴正聲明

針對電影《世紀血案》(下稱「本片」)製作方蓄意意隱瞞「未獲林義雄先生及其他當事人及其家屬授權」之事實，逕自拍攝「林宅血案」題材電影，致使我方在不知情下參與演出與製作，引發社會謹然與家屬二度傷害，本片演員及工作人員在此表達最深痛的道歉，並且進行後續的法律責任，特此聯合聲明如下：

我方於簽約前，曾反覆確認本片是否已取得當事人授權，本片製作方不僅於契約中明文保證：「甲方(製作方)保證已取得拍攝本片的合法授權」，更故意不告知劇本重要爭議之處。如我方於簽約時知悉未獲授權，絕無可能接受此工作邀約。

而今，製作方的行為已對當事人及其家屬造成莫大的傷害。

現在必須要做的，就是阻止本片的任何製作、上映及任何形式的露出。

我方已個別委任律師嚴正要求本片製作方立刻停止以任何方式使用我方之肖像、姓名、聲音、表演與任何著作，否則將依法採取法律行動。

本片演員及工作人員 敬上

中華民國 115 年2月10日

夏騰宏聲明全文。翻攝FB＠夏騰宏



