《世紀血案》炎上狂燒！他問「還會上映嗎？」網揪2關鍵搖頭了

生活中心／綜合報導



電影《世紀血案》剛殺青，就爆出未與劇中描寫真實事件「林宅血案」林義雄等當事家屬取得同意，隨即演員公開言論更透露出未親見當事者，甚至認為「沒那麼嚴重」各種發言，引發社會批評，對此參與演員楊小黎、簡嫚書、李千娜等人紛紛出面道歉，並透露製作方與當初答應合約內容有出入的內幕，隨著網路討論越來越沸騰，就有網友問：「世紀血案還有可能上映嗎 ？」，討論區則指出2關鍵，認為就是製作方踩線惹怒大眾導火線。





廣告 廣告

《世紀血案》李千娜道歉沒到滅火！他問「2027還會上映嗎？」網揪2關鍵搖頭了

由右至左：楊小黎、李千娜、簡嫚書出面針對出演《世紀血案》一事公開道歉，並表示不知道製作方未取得林家同意。（圖／翻攝自楊小黎、李千娜、簡嫚書@臉書）

未經家屬同意拍攝 《世紀血案》爭議全面延燒

《世紀血案》演員楊小黎、簡嫚書、李千娜等人都出面道歉，其中李千娜提及：「這幾天經大家查證，才知電影未經林義雄先生本人或家屬同意即進行拍攝，已違反與我司的合約，也是我預料未及。」，網友更紛紛表示抵制，就有網友在PTT發問：「世紀血案還有可能上映嗎？」，分析目前《世紀血案》因為演員言論大炎上，但實際上應規劃訂在2027年，他好奇：「到那時候，應該很多人早忘了這波爭議，說不定票房會出乎意料的好？還是有可能怕票房差就真的不上映了？」。

《世紀血案》李千娜道歉沒到滅火！他問「2027還會上映嗎？」網揪2關鍵搖頭了

網友討論「世紀血案還有可能上映嗎？」，在PTT掀起熱烈討論。（圖／翻攝自PTT）





PTT討論炸鍋 兩大關鍵成上映最大阻礙

許多網友留言分享：「可能找不到發行商，就算獨立發行也沒有戲院敢上？」、「沒有取得林義雄同意就拍，根本無尊重…」、「直上串流也要看有沒有平台要買，笑死」、「真人真事的凶案電影一來要忠實呈現禁帶錯誤風向，二來也要如許多人提及需獲得家屬同意，以示對死者與其家人的尊重，這兩點做不到，這部作品就沒有看的價值」、「這部電影真的蠻奇怪，一來沒跟現在還活著當事人做田野調查，也沒有獲得同意，而且連開鏡都沒有消息，莫名就殺青了、保密成這樣超級奇怪吧？」、「看新聞那些演員的發言也太輕鬆寫意了」。

原文出處：《世紀血案》李千娜道歉沒到滅火！他問「2027還會上映嗎？」網揪2關鍵搖頭了

更多民視新聞報導

簡嫚書揭《世紀血案》合約造假！ 致歉林家「我竟成了加害人」

中國移植延命成功！44歲TANK嗨慶生「雙眼爆血紅」近況曝

失言稱「林宅血案」沒那麼恐怖！李千娜道歉「片酬全捐出」

