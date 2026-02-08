《世紀血案》炎上 姚文智籲演員公布全劇本

▲《世紀血案》一連串爭議慘遭炎上，前立委姚文智籲演員解除合約並公布全劇本。（圖／記者林柏年攝）

[NOWnews今日新聞] 以台灣民主史悲劇「林家血案」為題拍攝的電影《世紀血案》，一連串的爭議遭炎上，對此退出政壇成立電影公司的前立委姚文智表示，奉勸演員唯一能做亡羊補牢的，第一是解除合約，並要求撤除影片中所有影像，讓這部戲無法完成；其次是公佈製作方提供的全本劇本，讓大家知道什麼是「沒有意識形態」？ 也讓大家進一步猜想這怪怪的公司所為何來。

姚文智說，好像除了說「沒有意識形態」的那個演員（指寇世勳），其他都道歉了，但是就這部片來說，為害仍會繼續，道歉是沒用的，捐錢給慈林？慈林不會收的；不上通告宣傳？也是廢話，難道被騙不夠？

姚文智表示，道歉的演員都說是製作方欺瞞他們「已徵得受難家屬林義雄等人同意」，那麼對演員來說，唯一能亡羊補牢的，第一是解除合約，並要求撤除影片中所有影像，讓這部戲無法完成，別說合約也被騙了。

其次是公佈製作方提供的全本劇本，讓大家知道什麼是「沒有意識形態」？ 也讓大家進一步猜想這怪怪的公司所為何來。

最後姚文智說，如果演員可以這樣做，自己就拜託大家要「容錯」，既然已無法播映，也就不用擔心在拒看、拒映、拒訂（串流）之後，還在中國大映特映。

