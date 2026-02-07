《世紀血案》為何被罵翻？律師開轟「拿饅頭沾血吃」：這部片根本不該拍

電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件林宅血案，近日卻爆出在翻拍前未取得林義雄及其家屬同意，引發社會高度關注與爭議。對此，律師呂秋遠痛批，這是滅門血案，不是福爾摩斯辦案，「任何人，都不該拿別人的悲劇，拿著饅頭沾血吃。」

呂秋遠在臉書撰文提到，有些人還不知道《世紀血案》是什麼內容，在言論自由、藝術自由的情況下，為什麼網路一片撻伐？為什麼《大濛》可以，《世紀血案》不可以？他強調，台灣人的歷史悲劇，確實有許多題材可以拍攝，然而，林義雄的悲劇，卻是一件可怕、黑暗、抹滅人性、殘忍的歷史事件。

廣告 廣告

呂秋遠指出，若把當年情境放到任何人身上，恐怕都難以承受：因主張民主自由就被情治單位長期監控、跟蹤、佈哨，工作找不到、朋友被騷擾、家人被排擠；甚至人在牢裡面臨死刑威脅時，卻突然聽到「雙胞胎女兒、媽媽被殘忍的謀殺，一個女兒重傷，生死未卜」，他反問「下半生，你要怎麼過？」

呂秋遠提到，兇手沒抓到、真相不能公布，唯一能確定的是「政府派了一堆人在你家附近埋伏跟監」，但兇手卻能宛如入無人之地闖入行凶，「這是滅門血案，不是福爾摩斯辦案，好嗎？任何人，都不該拿別人的悲劇，拿著饅頭沾血吃。」

呂秋遠透露，《世紀血案》導演徐琨華是當年一手遮天的警備總部發言人徐梅鄰的孫子。雖然說，祖父就算是警備總部的要員，也不代表孫子就不能拍政治片。可是，那就像是劉彩萱的後代來拍攝剴剴案一樣，有這麼多題材可以拍攝，但是卻挑一個還沒抓到真兇，而且警備總部難以卸責的悲劇來拍攝，有必要嗎？可以嗎？適當嗎？

呂秋遠：不該以冒犯別人、污衊悲劇當作影視劇題材

呂秋遠感嘆，許多人已經不知道林義雄，不知道這個滅門悲劇有多可怕，不知道當年被關在牢裡，面臨死刑的威脅，但是家人卻被殘忍謀殺，無語問蒼天、無力能伸冤的悲憤，「才過了46年，當年經歷過、聽說過這件事的人，只是老了，不是死了，好嗎？」

呂秋遠直批，「這部片根本不該拍攝，因為言論自由、藝術自由，不該以冒犯別人、污衊悲劇，拿來當作影視劇的題材。」尤其是演員，對於這樣的題材，應該是以慎之又慎、哀矜勿喜的心情，來看待這場悲劇。因為將心比心，沒有人可以受得了當年的那一場家族屠殺。

更多風傳媒報導

