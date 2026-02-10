「世紀血案」熱議延燒！蘇一峰嗆：都執政10年為何不公布？

（記者許皓庭／綜合報導）電影《世紀血案》以「林宅血案」為題材引發討論後，胸腔科醫師蘇一峰在社群發文質疑，民進黨執政多年仍未公開相關機密文件；民進黨9日則回應，盼社會共同反思威權時期悲劇，並強調推動轉型正義工作持續進行。

蘇一峰在貼文中提出疑問，指林宅血案相關機密「為何不公布」，並以民進黨執政時間與近期政治事件為例，列舉包含立院運作、司法偵辦與憲法法庭等情境，強調在其認知下「沒有辦不到」的空間。

他也在文末以較強烈措辭批評，稱不公開與其說是做不到，不如說是有意持續操作議題；相關說法在網路上引發轉傳，並帶動外界對林宅血案真相與歷史責任的再度討論。

廣告 廣告

對此，民進黨9日表示，近期因《世紀血案》衍生的爭議，使社會再次就威權統治時期的歷史悲劇展開更深入的討論，這些議題值得被看見與被理解。

民進黨指出，林義雄前主席及其家人曾為台灣民主運動付出，歷史創傷不僅留在受難者家屬心中，也存在公共領域。民進黨強調，記憶真相、釐清責任並持續警惕避免重蹈覆轍，是台灣社會不分政黨、族群與世代的共同責任。

民進黨並表示，追求轉型正義長期是其主張之一；2016年重新執政後，推動《促進轉型正義條例》、《不當黨產處理條例》、《政治檔案條例》以及《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例》等法案完成三讀。

民進黨說明，促轉會、黨產會與監察院國家人權委員會等機關依法調查並公布多項報告，同時協助回復威權時期受難者名譽及權利；行政院「推動轉型正義會報」自2022年運作至今，亦持續整合部會資源深化相關工作。

民進黨最後表示，期待社會各界持續討論、反思並紀念歷史，也盼朝野共同努力推進轉型正義，讓民主與自由得以延續。

更多引新聞報導

閃兵案後重返鏡頭！坤達談風波哽咽 吐露真實心境

威力彩頭獎上看13.5億！「4生肖」偏財狂飆 這週最旺

