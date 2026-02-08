《世紀血案》燒更大！影射史明是兇手疑電影劇本流出 他不忍痛批了

記者蔡維歆／台北報導

《世紀血案》。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供提供）

改編自林宅血案的電影《世紀血案》爭議延燒，在多位演員相繼發出道歉聲明試圖平息眾人怒火之際，社群上流出疑似電影劇本的部分內容，將林宅血案的兇手指向台獨運動先驅史明。不過，這段內容是否實際出現在電影中，目前仍未獲官方證實。

史明文物館館長、《史明口述史》企劃協力藍士博昨在臉書發文。（圖／翻攝自臉書）

網路流傳的劇本截圖顯示，電影疑似透過兩名角色的對話，引用《史明口述史》的內容，指稱史明在台灣「招兵買馬搞破壞」，意在製造社會不安與政治對立。其中一名角色甚至質疑：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一名角色雖稱仍有疑點，卻又反問「還有什麼可能？難道真是他？」

史明文物館館長、《史明口述史》企劃協力藍士博昨在臉書發文表示，電影製作單位從未與本會董事或史明先生故舊等聯繫，史明或其組織成員涉案一說，從未於《史明口述史》、《史明回憶錄》中提及，事實上，是案發時情治單位刻意栽贓、釋放的假情報之一。

藍士博痛批，電影團隊未進行基本史料查證，也未諮詢相關當事人或研究者，卻透過影視創作顛倒黑白、混淆是非，已嚴重違背影視專業倫理。他並直言呼籲，《世紀血案》不應上映，「台灣不需要刻意混淆歷史、消磨良知的作品」。



藍士博臉書全文如下：

沒有不敬的意思，但是有不敬的行為，請問是發一篇新聞稿可以處理的嗎？

感謝所有通知我的朋友。這一部電影劇本，確實有透過劇中人物閱讀《史明口述史》後的評論，影射史明（施朝暉1918-2019）組織成員可能與林宅血案有關的情節。

此事本人第一時間便與史明教育基金會董事報告，據了解：

1. 該部電影製作單位從未與本會董事或史明先生故舊等聯繫；

2. 所謂史明或其組織成員涉案一說，不僅從未於《史明口述史》、《史明回憶錄》中提及，事實上，是案發當時情治單位刻意栽贓、釋放的假線索情報之一。

這種直接沿用過去情治單位的說法，未查證史料，未洽詢相關人士，利用影視創作非虛構敘事搬弄是非、顛倒黑白的製作團隊，不僅僅違背創作倫理，更毫無影視專業的基本素養。

我，藍士博，史明文物館館長、《史明口述史》企劃協力在此鄭重呼籲，這部電影不應該上映，我們不需要刻意混淆歷史、消磨良知的不入流作品。

我們更應該重新討論：台灣歷史、民主化、轉型正義等議題如何真正成為台灣社會的優先價值；教育場域如何可以真正呈現台灣在解嚴以前的長夜漫漫。

舊曆年馬上就要到了，各種層面來說，垃圾就應該要送進焚化爐。

大家新年快樂。

