《世紀血案》爆挖坑陰謀論！圈內人疑背後動機：籲演員快做這些事





改編自台灣歷史創傷「林宅血案」的電影《世紀血案》，直至殺青記者會，才爆出從未取得原型人物「林義雄」先生的同意，掀起巨大爭議，演員包括楊小黎、李千娜、簡嫚書、黃河、夏騰宏、寇世勳接連公開道歉，導演徐琨華也親揭未獲授權原因，但仍有許多人不買帳，甚至他還有著案發當年「台灣警備總司令部發言人徐梅鄰孫子」的背景，連同製作方的政治立場也遭疑背後動機恐怕不單純。

圈內人解析《世紀血案》爭議

業內人士包括資深媒體人狄志為點出《世紀血案》燒出輿論4大爭議，而導演陳文彬則以影視創作產業專業角度指出：「演員若在製片方刻意隱瞞、或用不實資料前提下，與製作公司簽訂演出合約，基本上這合約是無效的。不只合約無效，演員還可依此欺詐行為，向製作公司提出訴訟，並要求自己肖像權益，不為該影像所使用」，這是專業演員，以及經紀團隊必備基本常識。

陳文彬導演以演員視角，語重心長表示，演員決定接演一齣戲會有3大考量：

1. 劇本內容。

2. 合約條件。

3. 演員個人情感認同。

即使演員因為「商業機密」，得到的資訊只有三張劇本或兩天的戲份，也應向導演組詳細討論清楚「角色的定位」，進而揣摩沒被寫進劇本的事件與潛台詞內容。

《世紀血案》製作動機不單純？

令陳文彬導演意外的是，此次翻車演員非素人，為何會同時翻車？除了演員素養的問題，還有值得探討的地方在於：「還是這些人根本就是被集體蒙騙，跳入早已挖好的坑呢？倘若如此，那找這些曾表現優異演員們出演這齣戲的背後目的又是什麼呢？這就是我一直說的目的比手段（電影）更值得被挖掘出來討論」。

陳文彬導演建議，道歉的演員們，既然已經意識到事件不對勁，應趕緊「採取法律行動」保護自身權益，否則肖像會存留在《世紀血案》這部邪惡、矇騙、惡質的影像作品，放長遠以台灣歷史來看，演員也會變成「邪惡體系」一部份。

陳文彬導演強調：「影視產業勞動條件下的演員，承受壓力相對大，演員都是擺在第一線被放大觀看」，呼籲大家不要苛責演員，希望大家能站在「有反省能力演員們」這一邊，做他們的後盾，同時也建議大家去看周星馳的《喜劇之王》，裡面也有提及關於「演員自我修養」相關內容。

她也建議演員採取法律行動

曾擔任記者及電台新聞台高階主管的資深媒體人「莎莉夫人」, 也透過臉書示警對於電影混淆史實的擔憂：「這部電影就算全台灣人拒看、發行商及戲院全面抵制，只要製片公司完成剪接後製，就可以到對岸（中國）播映，之後還可以放到網路上，免費觀看」。莎莉夫人點名5名主演，除了道歉、不再配合宣傳，應要求劇組刪除演出所有片段：「因《世紀血案》已完成拍攝並進入後製階段，5名主要演員包括黃河、夏騰宏、簡嫚書、楊小黎和李千娜，應採取法律行動，要求製片公司刪除自己的演出影像」。

還有電影圈發行前輩，轉發網友實務派論點：「目前已知的參與演員中，黃河跟夏騰宏都演過《星空下的黑潮島嶼》，楊小黎則出演過《台北歌手》，這兩部片都是以「白色恐怖」為主題，歌手李千娜過去也常跟（拒絕領取中國獎項的民謠大師）陳明章合作。原PO猜測：「也許製作方在選擇演員時，還有另外一層用意，是想要趁這個機會『懲戒』參與台派影視工作的演藝人員，利用他們對歷史的無知跟台灣製作方不用給完整劇本的特權，殘忍的讓這些演員，遭受兩面攻擊」。



原PO認為，演員們必需想辦法對製作公司提告捍衛權益，尤其年輕演員在無法接演中國接受的大型製作下，經濟原已拮据，還如何有經費和精神打官司？為其困境感到心疼。

有網友也為此事表示看法：「台灣影視圈長期缺乏『演員專屬戲劇顧問（Dramaturg／Dramaturgy）』的專業職位，戲劇顧問並非教導演員演戲，而是補足創作過程易被忽略，包括『歷史厚度』與『情感脈絡』相關環節」，演員除了需考究角色資料，甚至還要有受害者家屬的公開訪談與觀點，「問題不是演員不查資料」，而是創作體系，沒有把「如何面對真實傷痛」的事情制度化，《世紀血案》同時也燒出「演員主動程度」的制度問題，影視作品改編創作如何涉入「歷史創傷」不僅掀起關注，也成為業界和網友關心討論的議題。

