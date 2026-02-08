《世紀血案》爆未獲林義雄授權拍攝 施明德家屬痛批製作方：令人作嘔

電影《世紀血案》未獲得林義雄本人授權，引發爭議。（圖／本刊攝影組）

電影《世紀血案》改編自發生於1980年代的「林宅血案」，但日前殺青活動後，被爆出該片拍攝前未取得當事人林義雄同意，遭廣大網友和民眾反彈，甚至多人揚言抵制。連日來主演們先後發聲致歉，而施明德文化基金會今（8）日也公開施明德家屬的聲明，痛批製片方「令人作嘔」，但對於演員疑似遭矇騙一事則表達遺憾。

施明德文化基金會針對電影《世紀血案》殺青記者會所引發的爭議在官方臉書發文，經施明德先生的家屬授權發布聲明。內容提到，施明德先生的家屬早在今年1月底便透過友人間接看到疑似該片的定裝照，畫面粗糙可笑，令家屬啼笑皆非；除以這種間接方式得知片中似乎有飾演施明德的角色外，家屬從未接獲製作單位任何聯繫，更未曾授權。基金會表示，即使當初劇組曾主動接洽，從製作單位與部分演員對歷史議題的發言態度來看，家屬也不可能同意授權，但對於演員疑似遭誤導一事仍表達遺憾。

聲明中強調，1980年2月28日發生的林宅血案，是台灣戰後恐怖政治暗殺中最駭人的事件之一，涉及對美麗島事件政治受難者林義雄母親與三名女兒的殺害，被視為台灣人心中的「第二次二二八事件」。基金會指出，當時在警備總部主導下的調查方向，依監察院糾正文所述，重點在排除軍方與情治人員涉案，並將案件導向一般刑案處理，試圖淡化政治暗殺性質。

從聲明回顧歷史，1947年二二八事件開啟台灣長期戒嚴與恐怖統治時代，暗殺、刑求、構陷、槍決與監禁成為社會陰影。1979年美麗島大逮捕期間，施明德一度從林義雄住家屋頂逃脫，隨後遭全國通緝。1980年林宅滅門案發生時，施明德正在軍法審訊中，直到最後陳述庭前才得知慘案，並在法庭上放棄宣讀長篇政治遺囑，僅表示若能平息國人怨氣、促進社會團結，願意接受死刑，當時法庭內一片哭聲。

基金會表示，美麗島軍法大審後，施明德前後入獄長達25年，期間拒絕減刑、假釋與特赦，堅持追求歷史真相與正義，最終促使國家宣布美麗島事件判決無效，才以無罪之身出獄。聲明也提及1985年施明德在獄中寫給時任總統蔣經國的信件，當時他以無限期絕食抗議國民黨政府的暗殺政策，背景正是美國破獲的江南命案，證實台灣情治系統涉入政治暗殺。

聲明也進一步質疑，林宅血案與陳文成命案至今仍被視為懸案，並指出當年警備總部發言人在調查尚未完成前，即對外宣稱陳文成「畏罪自殺」，與警總無關。基金會認為，《世紀血案》導演為當年警備總部發言人徐梅鄰之孫，卻以林宅血案真相作為宣傳噱頭與片名，直言「著實令人作嘔」。

聲明最後指出，林義雄一家承受的悲痛難以言喻，面對如此重大的人權悲劇，任何創作都不應以輕率態度處理，更不該發表淡化事件嚴重性的言論。基金會呼籲，《世紀血案》製作團隊應以謙卑與誠懇態度面對歷史，對於傷痕歷史題材更應審慎以對。

