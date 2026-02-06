《世紀血案》爆爭議！影評人批：恐二度傷害
[NOWnews今日新聞] 由過去台灣警備總司令部發言人徐梅鄰之後代、導演徐琨華執導的《世紀血案》遭爆出未經當事人同意、田調訪談等程序即翻拍「林宅血案」的故事，主演之一的演員寇世勳更強調該片「沒有意識形態」，已被廣大網友發起拒看。對此，影評粉專《無影無蹤》的作者翁煌德今（6）日批評，一部談林宅血案的電影，要如何不談「意識形態」？演員在記者會上「談笑風生」是否恰當？稍微有點良知的人，哪怕是深藍人士，都不會否認林義雄是遭到政治報復，用什麼立場看這件事很清楚。這部《世紀血案》有沒有可能形成二度傷害？而且傷害的恐怕不只是林義雄而已。
翁煌德今發文講述，1980年2月28日，黨外代表人物、「美麗島事件」被告林義雄的母親與一對7歲的雙胞胎女兒被刺殺身亡，9歲大女兒則受重傷。該事件發生在戒嚴時期，普遍認為是由國民黨相關人士行兇，警告意味濃厚，畢竟連政敵的老母與小孩都能殺，代表執政黨為了維持權力，連人性底線都能不要了，自然足以讓人心生恐懼。
翁煌德指出，凡是對台灣歷史有基本認識的人，都知道林宅血案所代表的沉重意義，以及這個議題的嚴肅性。然而，直到現在45年過去了，即便政府已經解密不少檔案，但仍未能抓到真兇。他曾在大學時期聽過林義雄的演講，可以從對方身上感受到有一股巨大的悲傷。為了爭取台灣民主，林義雄的犧牲比誰都更為慘痛。
翁煌德質疑，這部作品為何在這個時機拍攝，以及它想傳遞的訊息又是什麼？尤其真相懸而未決，編導會用什麼切入點來拍？在電影史上，懸案拍成電影的案例不少，佳作比比皆是，《誰殺了甘迺迪 JFK》（1991）就是一例。所以拍懸案沒有問題，但問題是這部片到底要拍什麼？領銜主演的資深演員寇世勳說「劇本沒有意識形態」，這句話著實驚人。一部談林宅血案的電影沒有意識形態，那這到底會是個什麼片？林宅血案的發生，本身就是因為意識形態衝突所造成的，編導如何寫出一部沒有意識形態的劇本？
翁煌德表示，而導演的家世背景，更是令人大吃一驚，導演叫徐琨華，他的祖父是徐梅鄰，正是1980年代的警備總部的發言人，當陳文成博士於1981年離奇死亡時，徐梅鄰第一時間出來說他畏罪求死。寇世勳又一次強調劇情不會偏向任何立場，這就很可怕了。因為稍微有點良知的人，哪怕是深藍人士，都不會否認林義雄是遭到政治報復，用什麼立場看這件事很清楚。現在說「不偏向任何立場」，似乎在暗示了這是一部要「平衡報導」的電影。莫非，編導想要讓觀眾知道兇手另有其人？
翁煌德再質疑，一部講林宅血案的電影，幾乎沒有意識形態，又沒有偏向什麼立場，事主林義雄似乎也沒有同意，這部《世紀血案》有沒有可能形成二度傷害？而且傷害的恐怕不只是林義雄而已。政治仇殺事件拍成電影沒問題，海外也有很多類似的佳片，但從這個記者會的安排，演員一字排開笑臉迎人地發言，感受不到這個事件有被嚴肅性的看待。實在萬萬沒想到，沒想到在當事人都還在世的時候，林宅血案居然可以如此變成一個如此具有娛樂性的題材，這難道不是一種對受難者最殘酷的剝削？
翁煌德最後也提到，在此希望提醒參與這部製作的人：創作者當然有詮釋歷史的自由，但自由的前提是對他人的苦難保有基本的敬畏之心。林家人的悲慟與這塊土地的集體創傷，絕不該是被輕率包裝、隨意消費的娛樂商品。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
林宅血案電影爭議擴大！作家痛批：重建真相還是清洗歷史？
林宅血案電影「沒有意識形態」？律師怒轟：狗屁道理
未經同意即翻拍！議員發起拒看《世紀血案》：不支持嗜血商品
其他人也在看
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網淚崩：這樣才是真正的朋友
女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引發網友關注。
蔡依林被疑耍大牌！網友爆料貼文延燒9小時⋯真相曝光粉絲氣炸
蔡依林近日飛往巴黎參與時裝周，返台搭機時，卻被一名網友在社群軟體 Threads 影射耍大牌，相關貼文發酵後，蔡依林被罵長達 9 個小時，該名網友才出面澄清，表示自己並沒有覺得被打擾、或覺得受到差別待遇。不過，因發文方式引發爭議，被粉絲質疑刻意帶風向抹黑，紛紛留言「建議蔡依林跟長榮航空都要提告」，該網友隨後將帳號設為不公開，風波才暫時落幕。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
遭嗆「烏克蘭是俄羅斯鄉下」佳娜錄影被羞辱氣炸 網挖出4年前片段：全靠薔薔打圓場
烏克蘭籍女星佳娜近期在節目中透露，過去錄影時曾遭同場女星公開冷嘲熱諷，直指「烏克蘭女生都沒讀過大學」，言論充滿歧視。消息一出，廣大網友立刻發揮偵探精神，挖出4年前佳娜與俄羅斯女星安妮（Annie）在節目中激辯片段。當時場面火藥味十足，而同場嘉賓「薔薔」超高EQ的救場行為，意外成為網友瘋傳焦點。
從業以來最難受！韓媒金寶山守3天 1關鍵原因「放棄訪問具俊曄」
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間因感染流感引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。南韓節目《名人生老病死的秘密》也製作特輯來台跟拍具俊曄行程並曝光大S病故的時間軸，內容逼哭觀眾也讓收視率創下新高。
昔破產睡公園！72歲資深女星入住老人院一年 「驚人近況」曝光了
入行近半世紀的資深演員李楓，因常演潑辣角色而被觀眾稱為TVB「御用八婆」。她於2023年接受訪問時透露已入住老人院近一年。近日有網友分享短片，曝光她在老人院的生活近況。蔡維歆
台灣影史將洗牌！《陽光女子合唱團》對決《海角七號》奪冠時間曝
由林孝謙執導、改編韓國電影的《陽光女子合唱團》一上映就話題不斷，票房連續25天都穩居第一，截至5日已超過新台幣4.4億、成功擠進台灣影史前3名。對此，九把刀也發聲祝賀，「恭送孝謙導演一路往史上冠軍邁進！」
育幼院出身逆襲！芝田璃子靠3英文單字當影帝妻 驚爆「繼子年紀比她大」
31歲日本女星芝田璃子（Riko Shibata）近日登上日本電視台綜藝節目《上田與女人口出狂言的夜晚》，大方揭露她與奧斯卡影帝、好萊塢巨星尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）這段相差31歲「父女戀」的跨國婚內幕。
47歲影帝河正宇與36歲車貞媛交往中！被爆7月辦婚禮 爸爸火速「無奈回應」
南韓影帝河正宇（하정우）於今（4日）傳出即將於7月與圈外女友步入禮堂，引發演藝圈震撼。隨後其經紀公司迅速做出回應，證實河正宇確實正與小11歲的演員車貞媛（차정원）熱戀中，但對於「7月婚訊」則予以否認。
吳宗憲「真的包給Lulu、陳漢典200萬」 群組要紅包對話紀錄曝光
吳宗憲 4 日為演唱會「2026 臭男人」進行宣傳，他的徒弟 Lulu 黃路梓茵與陳漢典在他眼皮底下交往，日前也順利完成婚禮，吳宗憲甚至親自擔任證婚人。外界相當關心他當時誇下海口的 200 萬禮金是否兌現，對此他也直接拿出對話紀錄證明。
袁惟仁作品版權早賣斷 陶晶瑩點名曝「眾星友」金援8年不間斷
資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2月2日在家中辭世，享年59歲，消息傳出後，演藝圈震驚不捨。多年好友陶晶瑩近日在電台節目《陶色新聞》中回憶，得知好友病逝的噩耗當下情緒潰堤，坦言至今難以接受。
唐治平不認愛！女友曝遭施暴「壓制5小時」 心寒揭內幕：薪水1/3養他
藝人唐治平近日才因走出喪母陰霾、現身粉絲見面會並透露生活逐漸回到軌道，獲得不少正面關注，未料感情話題卻突然炸鍋。其粉專「小編」自稱唐治平女友並上傳一張親吻照，抱怨感情不被承認。小編透露，兩人已交往一年多，期間甚至遭到施暴，引發粉絲與網友一片譁然。
吳佩慈憶大S罕提「婚姻不快樂」！曝兩人生前1約定 認了感情被唱衰
吳佩慈近年與富商紀曉波交往，兩人未登記結婚，育有4名子女。日前也傳出紀曉波母親崔麗杰因簽證問題，在美國屬地塞班島遭逮捕，並被關押於蘇蘇佩懲教監獄，相關消息再度讓吳佩慈的近況成為話題。吳佩慈在貼文中曬出一張與大S年輕時的合照，照片裡，大S神情溫柔，吳佩慈則自信...
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」思亡妻 姜元來揭鼻酸一幕
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意，「酷龍」成員姜元來雖然行動不便也飛來台灣參加，透露具俊曄在休息室痛哭，並在紙上寫滿「徐熙媛」、「熙媛啊」，讓人看了鼻酸。
Lisa雪地辣穿比基尼！羽絨外套「竟要價破百萬」 零下超狂造型身價曝光
BLACKPINK成員Lisa再度以超狂造型掀起熱議。她於4日在IG分享多張旅遊美照，只見她在白雪紛飛的雪地中，僅穿著黑色比基尼，外搭一件羽絨外套大方入鏡，完全不畏低溫，火辣造型瞬間成為話題焦點
77歲影視大佬吳敦離世！乾女兒賈靜雯31字悲痛發聲 林志穎震驚：是他成就了我
前竹聯幫大佬、影視圈大亨吳敦驚傳離世，賈靜雯曾認他當乾爹，目前她正在中國拍戲，獲知消息後，透過經紀人表示：「早些聽聞他身體不適在休養，一切太突然，願他老人家離苦得樂、無病痛安息。」