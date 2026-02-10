《世紀血案》爆爭議！王自強演《幻術》319嫌犯：就是商業片

王自強分享合作《幻術》的過程。（圖／劇匯文創）





由錢人豪執導的電影《隧道大逃殺》，集結金獎影帝莊凱勛、吳震亞、九孔、王自強、梁以辰及李沛旭聯合演出，今（10）日發佈首波震撼前導片；談及電影《世紀血案》改編自1980年台灣重大懸案「林宅血案」爭議，曾參與同製作團隊前作《幻術》的王自強表示：「如果不講題材，就商業電影來看拍得還不錯。」

回憶起拍攝《幻術》的過程，王自強說劇情與目前了解的情況相差不多，認為電影在改編真實事件的時候，多少都會因為因為電影張力改編或是放大，但它也沒有很明顯地說誰是兇手，看完之後捫心自問，就是把每個人所知道的事情編成一部電影。」

廣告 廣告

王自強認為《幻術》是一部標準改編電影，特別的是角色名字沒有刻意避開，都是真實人物，他所飾演的陳義雄就是在漁港邊被抓走，遭懷疑涉及槍擊案隨後返家接受調查，最後在漁港邊離奇溺斃：「這裡面當然就很多陰謀論，它也沒有明著告訴你，有點灰色地帶，其實我覺得《幻術》就是拿一個真實事件去改編成商業電影，生活中太多啦！」

王自強表示，他是後來才知道《世紀血案》的出資者、製片與《幻術》相同：「當時《幻術》很公開，還在台中拍總統車隊、封街拍攝開放拍，還沒拍就有消息在運作！」他直言電影「資金背景」演員是無法掌握來源的，反而是在產業鏈當中最不可能知道資金來源的一群人。



【更多東森娛樂報導】

●快訊／李千娜「態度輕率」道歉了！捐《世紀血案》全數片酬

●快訊／《世紀血案》演林義雄被罵爆！夏騰宏爆「製片方載明已授權」被騙了

●黃河演《世紀血案》施明德！爆出劇組稱「家屬拒訪」無意造成創傷

