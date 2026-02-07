《世紀血案》爭議不斷！姚文智指演員做2點可「亡羊補牢」

即時中心／廖予瑄報導

改編真實事件「林宅血案」的電影《世紀血案》，還沒上映就爭議不斷，包括被質疑未獲當事人授權開拍、導演被起底是當年警總發言人的後代，女星李千娜失言稱「可能不是那麼嚴重」等，雖然劇組和演員都陸續發聲道歉，但爭議仍持續延燒。對此，民進黨前立委姚文智在臉書上指出，「道歉是沒用的」，並提出2點解決方案，並表示，如果演員已經做完這2點的話，就拜託大家要「容錯」（forgiveness)，「既然已無法播映，也就不用擔心在拒看、拒映、拒訂（串流）之後，他們還在中國大映特映。」

姚文智臉書全文：

好像除了說「沒有意識形態」的那個演員，其他都道歉了。

但是就這部片來說，為害仍會繼續，道歉是沒用的，捐錢給慈林？慈林不會收的；不上通告宣傳？也是廢話，難道被騙不夠？

道歉的演員都說是製作方「欺瞞」他們「已徵得受難家屬林義雄等人同意」，那麼對你們來說，唯一能亡羊補牢的。就是立即：

1、解除合約，並要求撤除影片中所有影像，讓這部戲無法完成。（別說你的合約也被騙）

2、公佈製作方提供的全本劇本！讓大家知道什麼是「沒有意識形態」？ 也讓大家進一步猜想這怪怪的公司所為何來。

如果演員可以這樣做，我就拜託大家要「容錯」（forgiveness)，既然已無法播映，也就不用擔心在拒看、拒映、拒訂（串流）之後，他們還在中國大映特映。

（從托夢知：一次踩了我兩條底線）

