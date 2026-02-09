《世紀血案》爭議不斷 蔣萬安：不應該撕裂傷口 製造二次傷害

改編自當年「林宅血案」的電影《世紀血案》因未取得林義雄及家屬授權即開拍，引發社會高度爭議。台北市長蔣萬安9日出席「與里長有約」南港區座談前受訪，蔣萬安表示，林宅血案是台灣全體社會的痛，各方都應該尊重家屬的感受，以嚴肅的態度來面對，不應該撕裂傷口，製造二次傷害。（徐佑昇攝）

改編自當年「林宅血案」的電影《世紀血案》因未取得林義雄及家屬授權即開拍，引發社會高度爭議，不僅多位出演者道歉，台北101董事長賈永婕更呼籲當權者應該給大眾一個交代。台北市長蔣萬安9日出席「與里長有約」南港區座談前受訪，蔣萬安表示，林宅血案是台灣全體社會的痛，各方都應該尊重家屬的感受，以嚴肅的態度來面對，不應該撕裂傷口，製造二次傷害。

《世紀血案》電影自宣傳後爭議不斷，多位演員紛紛致歉，賈永婕也在社群發文呼籲當權者應應該給大眾一個交代。

廣告 廣告

蔣萬安今日出席「與里長有約」南港區座談會前受訪表示，林宅血案是台灣全體社會的痛，各方都應該尊重家屬的感受，以嚴肅的態度來面對，不應該撕裂傷口，製造二次傷害。

【看原文連結】