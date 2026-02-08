《世紀血案》爭議再+1！名導心碎揭「殺青慶祝是雙胞胎冥誕」：糟糕到不能再糟糕

取材自1980年「林家血案」的國片《世紀血案》殺青記者會後爭議不斷，日前更爆出未經過當事人家屬授權、疑似欺騙演員的風波；導演葉天倫今（8）日更發文指出，由徐琨華執導的《世紀血案》於2月1日舉辦殺青記者會，相關新聞則是於2月2日見報，但其實2月2日正是林家血案死者、雙胞胎的冥誕。

葉天倫透過臉書指出，2月2日《世紀血案》殺青新聞見報，而這一天正是已故雙胞胎的生日。葉天倫心碎表示，如果這件事團隊不知道，表示這是一個毫無專業，沒有做功課的團隊，而倘若團隊知情，那就是更為泯滅人性的刻意操弄，不僅是踐踏受害者的傷口，更是將所有關心此事件的人踩在腳下。

「影視產業不需要這樣的團隊存在」，葉天倫痛批，從這件事就可以斷定，無論《世紀血案》製作團隊知不知情，這件事都糟糕到不能再糟糕。

《世紀血案》殺青記者會後爭議不斷，施明德家屬也透過「施明德文化基金會」發表聲明，還原事件始末的同時，呼籲社會用虛心與誠懇的態度面對歷史本身以及歷史題材創作，也盼《世紀血案》團隊「知廉恥、懂進退」。

