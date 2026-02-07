「世紀血案」爭議大延燒! 楊斯棓、陳麗貴也砲轟 他批 : 「根本不該上映!」

二二八時期的歷史悲劇「林宅血案」，最近被改編成電影《世紀血案》，不過還沒上映就陷入爭議。 圖：費思兔文化/提供

[Newtalk新聞] 改編自台灣民主史上最沈重悲劇「林宅血案」的電影《世紀血案》日前宣告殺青，卻被爆根本未經家屬同意授權，又因演員在記者會上的輕佻發言以及導演特殊的家世背景，引發各界集體憤慨。退休醫師楊斯棓與電影導演陳麗貴紛紛發文痛批，這場未經家屬同意的創作，無疑是對受難者家屬的二度凌遲，前立委段宜康更直言，這部片根本不應該上映。

一九八〇年二月二十八日，當時身陷美麗島事件牢獄的林義雄，其母林游阿妹與雙胞胎女兒亮均、亭均在住處慘遭滅門。楊斯棓在臉書沉痛翻出當年的驗屍紀錄，細數林母身中十四刀、雙胞胎女兒被刺穿胃部、長女奐均身中六刀在血泊中呻吟的慘狀；他直言，對於這份連當年《聯合報》都悲喊「不要再殺了」的歷史血淚，若能笑著談論，簡直是人性全無。

然而，主演演員李千娜卻在記者會稱該事件「沒那麼恐怖」，楊小黎更語出驚人表示有「辦案的快感」，這類言論引發社會譁然。楊斯棓質疑，李千娜同樣身為三個孩子的母親，若此事發生在自己身上，是否還能說出「不恐怖」？導演陳麗貴也揭露，林義雄先生曾明確表示，不希望有人編造杜撰他的故事，若有人執意為之，他甚至會請長女奐均提告。林義雄長年以沈默自我療傷，這場慘案對他而言是「不可言說、不忍回望」的巨大傷痛。

除了演員表現，導演徐琨華的身份更讓這部電影充滿爭議。陳麗貴指出，徐琨華的祖父徐梅鄰，正是當年血案發生時負責解釋案情的「警總發言人」；其父徐小明過去的執導作品，也曾被質疑以「道德瑕疵」淡化美麗島事件的真實意義。如今徐琨華在電影劇本尚在修改、毫無前奏的情況下突告殺青，不管劇本最終怎麼呈現，這個殺青姿態相當於對社會與家屬的公然挑釁。

這場打著「還原真相」旗號的創作劇本，因其缺乏對死者的敬畏與對家屬的體諒，在台灣社會激起強烈反彈。民進黨籍前立委段宜康也發文直呼：「不是拒看，而是《世紀血案》根本不該上映。」

