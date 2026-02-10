《世紀血案》爭議延燒！他硬扯《賽德克巴萊》也沒問本人 男星怒：想造謠等我死
電影《世紀血案》以台灣重大歷史懸案「林宅血案」為背景進行改編，但因拍攝過程未取得當事人林義雄家屬授權，引發社會輿論強烈反彈。有網友在Threads以《賽德克·巴萊》相比，質疑該電影也未經過本人同意。貼文曝光後，引起大批網友怒火，連表演指導徐灝翔也親自留言「魏導不但有多次拜訪部落長老、甚至有邀請遺族一起參與演出！」
近日《世紀血案》爭議延燒，一名網友在Threads上發文表示「林家血案被噴是因為沒經過林家人同意，那當初賽德克巴萊你們有經過本人同意翻拍嗎？都要本人同意的話歷史類的電影都不要拍好了。」質疑《賽德克·巴萊》的拍攝也沒經過「本人」同意。
對此，不少網友在底下留言打臉，「《賽德克·巴萊》當初籌備時，魏德聖導演多次拜訪過莫那·魯道的後裔和部落長老，甚至連遺族都有參與演出。創作者對歷史遺族的尊重是基本功。而林家血案的當事人（林義雄先生）目前仍在世，若劇組未經其同意就將其家破人亡的過程改編並商業化，這在創作倫理上完全是兩回事。」、「賽德克巴萊，劇組還去莫那魯道的墓前祭悼」、「你找得到莫納魯道的一等親嗎」、「賽德克巴萊團隊有出來回覆：『當初有拜訪部落長老，並邀請參與演出』，勿造謠」、「林義雄還活著欸！莫那魯道你要拿20塊擲筊問喔。」
《賽德克·巴萊》的表演指導、男星徐灝翔也在底下留言怒嗆，「魏導不但有多次拜訪部落長老、甚至有邀請遺族一起參與演出！電影上映前，魏導還特別帶電影到清流部落秘密首映！這樣你懂什麼叫尊重了嗎！？我記得很清楚，當年在部落，遺族們談起祖先被迫遷村的歷史，都還邊講邊哭！」他表示自己就是電影籌備期的工作人員，痛批該網友造謠，「想造謠可能還要等我死！」該則留言已獲得11萬人點讚。
《賽德克·巴萊》是導演魏德聖的作品，改編自邱若龍漫畫《霧社事件》，描寫1930年莫那魯道帶領賽德克族人反抗日本長期壓迫原住民而引發的霧社事件。
除了拍電影此外，魏德聖還拍攝了霧社事件相關人士與後人訪談紀錄片《餘生》，不只針對賽德克族，還赴日訪問在霧社事件中身亡的日本人後代，從不同角度來談霧社事件。
目睹「鍵盤盲打」00後驚呼太厲害！Y世代感嘆：職場上扶老攜幼
輔大內鬥2／員工差旅費付不出校長卻月月出國 「全球馬拉松」如網紅踩點
獨家／活動取消粉絲退款無門 求助炎亞綸遭嗆：受精卵程度
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
李千娜《世紀血案》爭議波及除夕特別節目 文化總會回應：將進行調整
李千娜2月初與演員群出席《世紀血案》記者會時，受訪談及相關事件表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」加上當天全程面帶笑容，被部分網友...
｢世紀血案｣疑影射史明涉案！王婉諭：有常識都知道兇手就是國民黨
[Newtalk新聞] 由過去台灣警備總司令部發言人徐梅鄰之後代徐琨華執導的電影《世紀血案》逕自宣稱改編「林宅血案」，近日被踢爆開拍至今從未知會當事人，網上流出疑似電影劇本的角色對話內容更影射台獨運動先驅史明可能涉案，引爆社會怒火。時代力量黨主席王婉諭直言：「只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 網上截圖可見，電影劇本透過角色對話指稱，從《史明口述史》發現，史明在台灣招兵買馬搞破壞，就是要製造社會不安和政治對立，一名角色詢問：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一人則強調仍有疑點，但又說：「我就在琢磨，還有什麼可能？難道真是他？」網上也出現不明人士散布「原來大家一直誤會是國民政府」等言論。 王婉諭在臉書發文寫道：「已經忘了是多久以前，我就知道林義雄先生、陳文成先生，在1980年代所遭逢的悲劇。那當然不是單純的意外。而是黨國時代在國家監控介入下發生的政治慘案。雖然到目前為止，沒辦法確切知道哪個單位、哪個人下令執行的。只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 王婉諭指出：「而且在事件發生後，國民黨的司法、情治單位蓄意誤導辦案方向，抹除了許多關
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。
《世紀血案》爭議延燒！陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案」唯一的倖存者 林奐均被砍6刀「從恨中重生」
隨著改編自真實歷史慘案的電影《世紀血案》因授權問題與內容爭議引發輿論風暴，一段 22 年前金曲獎的典禮影像近期在網路上瘋傳。影片中，主持人陶晶瑩在頒獎台上談及入圍者林奐均時，因感念其生命遭遇而一度語帶哽咽，她激動致敬林奐均如何從震驚社會的「林宅血案」中，將恨意轉化為音樂的重生歷程。
劉寶傑回來了！ 新節目《寶傑點兵》強勢回歸還要進軍YouTube
資深媒體人劉寶傑去年1月請辭在東森新聞台主持18年的政論節目《關鍵時刻》後，沉潛近1年，今天（9日）證實將於3月復出螢光幕，於《東森財經台》推出全新節目《寶傑點兵》。劉寶傑受訪表
（世紀血案專題1）殺青記者會變鴻門宴 業界曝兩大疑點：非常詭異
一場殺青記者會竟意外成了「鴻門宴」，演員全成了俎上肉，背後屠夫是誰？電影《世紀血案》在近期引發一連串爭議，整個劇組從製作公司、導演到所有演員全部發聲明道歉，震驚整個台灣社會，連政界、演藝圈都相當關注。記者訪問到影視圈一位資深業界人士，分享這起事件對台灣演藝圈造成的影響。
蔡幸娟女兒才剛爆紅 突宣布「要離開一陣子」原因曝光
歌手蔡幸娟的女兒「蛋蛋」以Amanda之名在Threads爆紅，兩個月粉絲暴漲八萬人，但她卻在星二代的身分曝光後，突然宣布「要離開脆（Threads）一陣子了」。
舔共女星談台灣回歸！突脫口：共產黨再不好…中國網友回1句
娛樂中心／綜合報導女星劉樂妍早期以台灣女團「F4」出道，但演藝事業幾乎毫無起色，只好移居中國發展，不斷發表親中言論博取小粉紅關注，近期轉當直播主賣貨。向來親中立場明確的她，近日在談及台灣時，突然脫口「共產黨再不好…」一番話引發討論。
大S離開「真實心願」曝光！命理師：S媽曾私下找上門
娛樂中心／李汶臻報導女星大S（徐熙媛）去（2025）年2月初因流感併發肺炎病逝日本東京，年僅48歲。日前適逢她逝世一週年，家人與演藝圈好友當天齊聚金寶山，參加由大S丈夫具俊曄親自設計、打造的紀念雕像揭幕儀式。大S猝逝後，S媽（黃春梅）難以走出喪女之痛，還曾PO文崩潰求助身心靈導師。命理師廖美然日前上節目中證實，S媽曾私下找過她，她提到大S的靈魂現況，並透露大S對活在世上的親人有話說，真實心願歲隨之曝光。
孫藝真抓住玄彬的胃！過年親下廚端「1菜色」 他豎大拇指甜讚神情曝
韓國男星玄彬因為戲劇《愛的迫降》合作孫藝真結緣，在2022年步入婚姻殿堂，育有一子，家庭生活美滿。掀起關注的是，女星李英子近來在YouTube節目分享新年菜色，其中一道便是玄彬推薦的年糕湯，節目也順勢回顧玄彬當時大讚愛妻孫藝真煮的新年料理的神情。蔡佩伶報導
《陽光女子合唱團》登台片影史票房冠軍只差一步！苗可麗開心「學生粉絲變多」
電影《陽光女子合唱團》全台票房累積4億8800萬，站上台灣電影影史票房第二名，距離超越冠軍《海角七號》5億3千萬只差一步，主創團隊周末仍勤跑謝票活動。
羅雲熙爆熱戀同門師妹「帶回家」 秒衝熱搜回應了
羅雲熙爆熱戀同門師妹「帶回家」 秒衝熱搜回應了
男神爆口臭！女星試鏡嫌「嘴裡有大便味」 卞慶華遭退貨慘況曝光
男星卞慶華近年憑藉主持《食尚玩家-天菜就醬吃》人氣攀升，陽光帥氣的形象深受粉絲喜愛。然而，他日前在談話性節目中驚爆，剛出道試鏡時曾因為嚴重的口臭問題遭到劇組退貨。他透露當時與一名線上女演員對戲，對方竟當場向製片控訴他「嘴巴有大便味」，讓他尷尬不已，這段慘痛經驗也成為他下定決心徹底改變的關鍵。
66歲銀霞罕見露面！追悼前新聞局長邵玉銘 感慨去年才在榮總門口相遇
前行政院新聞局長邵玉銘曾於 1987 年代表政府宣布台灣正式解嚴，7 日病逝於台北榮民總醫院，享壽 87 歲。消息傳出後，資深民歌歌手銀霞第一時間在社群平台發文追悼，並曬出與邵玉銘的合照，感念這位見證並參與台灣民主轉型的重要人物，引發政媒圈與粉絲不捨。
道歉止不住怒火！李千娜出道18年陷最大危機 櫻花季演出緊急喊卡
電影《世紀血案》由於未取得當事人與家屬授權、再加上演員言行引發輿論反彈，爭議不斷擴大。其中，李千娜首當其衝，從記者會失言、社群貼文惹議，到節目與活動接連遭抵制，演藝事業陷入出道以來前所未有的風暴。她今（8日）中午在IG限動發文證實，原定下月出席的櫻花季演出確定喊卡。
陸劇《成何體統》開播好評！王楚然、丞磊穿書逆天改命 靠一句英文暗號笑翻全網
【文／徐瑞安】愛奇藝古裝愛情劇《成何體統》，由王楚然與丞磊，一開播就憑爆笑喜劇的節奏掀起討論度，王楚然化身穿越妖妃，沒想到傳說中的暴虐君王丞磊，居然也是穿越到書裡的苦命人，兩位現代人組成同盟，從相認到結盟幾乎一氣呵成，攜手大鬧後宮與朝廷，主角群穿的設定笑點密集、節奏飛快，劇情幽默又下飯，一起來看看還有哪些爆笑亮點。
2億家產愛逛市場！「星爺愛將」挑1.8元水果：超親民
娛樂中心／曾詠晞報導資深港星苑瓊丹，現年62歲，從影40多年間曾演出《封神榜》、《男親女愛》等經典作品，更因多次出演周星馳電影受封「星爺愛將」，其中以《唐伯虎點秋香》中的石榴一角最為人所知。儘管丈夫是身家高達2億港幣的「玻璃大王」黃乃揚，苑瓊丹近日卻被捕捉到現身中國廣東傳統市場，像普通老百姓一樣親自掃貨，如此親民的模樣引發影迷熱烈討論。
《陽光女子合唱團》票房衝4.88億！連四週霸榜 苗可麗台南拜票掀暴動
由星光佳世文化、壹陸喜喜、台灣大哥大、昕璟娛樂、龍祥時代、大向開發事業、秀泰全球影城、好時光娛樂等公司共同出品的電影《陽光女子合唱團》，這週票房來到4億8800萬，連續四周霸榜全台票房冠軍，同時也確立了《陽光女子合唱團》站上台灣電影影史票房第二的地位。
許瑋甯才是演藝圈真正「零負評女神」！好友一段話揭她私下模樣，網友全看哭
陳薇形容她是一種「妳什麼都還沒說，她就已經在那裡」的人。那些聽起來平凡的陪伴，其實最難複製—失戀時在大馬路上陪著哭、朋友需要專訪時大方分享對幸福的理解，甚至只是想來場兩天一夜的小旅行，她也能帥氣地拎包就出發！沒有戲劇化橋段，卻全是能被時間驗證的義氣，也讓外...