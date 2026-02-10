《世紀血案》爭議延燒！他硬扯《賽德克巴萊》也沒問本人 男星怒：想造謠等我死

《世紀血案》未獲當事人林義雄家屬授權，近日引發爭議。（圖／蘇聖倫攝）

電影《世紀血案》以台灣重大歷史懸案「林宅血案」為背景進行改編，但因拍攝過程未取得當事人林義雄家屬授權，引發社會輿論強烈反彈。有網友在Threads以《賽德克·巴萊》相比，質疑該電影也未經過本人同意。貼文曝光後，引起大批網友怒火，連表演指導徐灝翔也親自留言「魏導不但有多次拜訪部落長老、甚至有邀請遺族一起參與演出！」

近日《世紀血案》爭議延燒，一名網友在Threads上發文表示「林家血案被噴是因為沒經過林家人同意，那當初賽德克巴萊你們有經過本人同意翻拍嗎？都要本人同意的話歷史類的電影都不要拍好了。」質疑《賽德克·巴萊》的拍攝也沒經過「本人」同意。

對此，不少網友在底下留言打臉，「《賽德克·巴萊》當初籌備時，魏德聖導演多次拜訪過莫那·魯道的後裔和部落長老，甚至連遺族都有參與演出。創作者對歷史遺族的尊重是基本功。而林家血案的當事人（林義雄先生）目前仍在世，若劇組未經其同意就將其家破人亡的過程改編並商業化，這在創作倫理上完全是兩回事。」、「賽德克巴萊，劇組還去莫那魯道的墓前祭悼」、「你找得到莫納魯道的一等親嗎」、「賽德克巴萊團隊有出來回覆：『當初有拜訪部落長老，並邀請參與演出』，勿造謠」、「林義雄還活著欸！莫那魯道你要拿20塊擲筊問喔。」

《賽德克·巴萊》的表演指導、男星徐灝翔也在底下留言怒嗆，「魏導不但有多次拜訪部落長老、甚至有邀請遺族一起參與演出！電影上映前，魏導還特別帶電影到清流部落秘密首映！這樣你懂什麼叫尊重了嗎！？我記得很清楚，當年在部落，遺族們談起祖先被迫遷村的歷史，都還邊講邊哭！」他表示自己就是電影籌備期的工作人員，痛批該網友造謠，「想造謠可能還要等我死！」該則留言已獲得11萬人點讚。

《賽德克·巴萊》是導演魏德聖的作品，改編自邱若龍漫畫《霧社事件》，描寫1930年莫那魯道帶領賽德克族人反抗日本長期壓迫原住民而引發的霧社事件。

除了拍電影此外，魏德聖還拍攝了霧社事件相關人士與後人訪談紀錄片《餘生》，不只針對賽德克族，還赴日訪問在霧社事件中身亡的日本人後代，從不同角度來談霧社事件。

