《世紀血案》爭議延燒！女演員自曝收「試鏡邀約」：看劇本就知不能拍

賴薇拉自曝接到《世紀血案》試鏡邀約。（圖／翻攝自賴薇拉IG）





由簡嫚書、楊小黎、李千娜、寇世勳與夏騰宏等演員出演的電影《世紀血案》，改編自1980年台灣重大懸案「林宅血案」，日前才舉行殺青記者會，豈料，近日卻爆出未取得當事人林義雄授權、演員發言不當等爭議，遭到網友抵制，演員群今（7）日紛紛發聲致歉，而女演員賴薇拉也透露，有收到《世紀血案》試鏡邀約，不過讀完劇本後就馬上拒絕，直言「拍了之後會有太多問題」。

賴薇拉在Threads發文表示，看見不少人認為演員是因不清楚歷史事件等原因才決定接演，「本來也真的很想幫出演的演員講話，但⋯」，她提及自己也有收到試鏡邀請，不過在讀完試鏡劇本後，馬上就知道「這部不能拍，拍了之後會有太多問題」。

賴薇拉提到，「其實完全不需要拿到全劇本，光特約角色只看了部分劇本就知道這政治色彩太濃了」，她認為歷史劇和政治劇應該是有所區別的，而劇本中是直接將事件人物本名寫出，因此演員可以直接查閱事件相關的文獻及人物，了解整起事件的背景。

貼文曝光後，有網友認為「政治色彩很濃」並不是演員不能接的重點，而是製作方並未取得當事家屬的授權，也有網友認為賴薇拉的做法才是一個敬業演員應該做的，「妳搞錯方向，政治色彩很濃不是不能接的重點」、「雖然結論的方向不對，但是你做了演員應該做的功課這部分，是值得部分人該學習的」。



