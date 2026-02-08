《世紀血案》爭議延燒 寇世勳致歉李千娜退出櫻花季

寇世勳8日發聲明道歉，並表示以後會督促自己了解歷史真相。（資料照片）

李千娜8日表示為避免模糊焦點，退出櫻花季的演出名單。（資料照片）

電影《世紀血案》改編林家滅門血案，爆未獲林義雄及遺屬授權拍攝，負面風波持續延燒，主要演員簡嫚書、楊小黎、黃河、李千娜等人相繼道歉，8日在片中飾演警備司令將軍汪敬煦的寇世勳也發文致歉，並懇請製作單位在尚未取得所有相關人士的正式授權與理解之前，停止此片的後續製作與傳播。

寇世勳寫道：「首先，對於林義雄先生、方素敏女士及其家人，以及所有228受難者與家屬遺族，我致上最深沉的哀悼與誠懇的歉意。因為我個人思慮不周與對歷史悲劇的認知不足，對各位造成了二次傷害，我深感自責。」

他表示未來會督促自己全面地了解歷史真相，並且虛心學習1位演員在面對歷史創傷的題材時，必須背負的社會責任，最後祈請大眾給予共同參與的年輕演員們一個反思、學習與修正的空間。

而爭議爆發後李千娜捐出《世紀血案》片酬，仍不敵一片罵聲，8日宣布退出3月13日在高雄夢時代櫻花祭的演出，於社群寫下：「對不起，為避免模糊櫻花季活動原本的主旨與氣氛，經審慎評估後決定，我將不出席本次櫻花季演出活動。」