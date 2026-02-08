《世紀血案》爭議延燒！寇世勳道歉：對歷史悲劇認知不足 喊話劇組停止製作

楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏出席電影《世紀血案》殺青記者會。（圖／蘇聖倫攝）

改編自真實懸案「林家血案」的國片《世紀血案》，由簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏等人主演，但事實上製片方卻未取得當事人或家屬同意，便將案件改寫拍成電影，引發社會輿論反彈，演員也遭砲轟抵制。對此，主演之一的寇世勳今天（8日）發聲道歉，同時喊話製作單位停止後續製作與傳播。

寇世勳今天下午在臉書發出聲明，首先對林義雄先生、方素敏女士及其家人，以及所有228受難者與家屬遺族，致上最深沉的哀悼與誠懇的歉意，「因為我個人思慮不周與對歷史悲劇的認知不足，對各位造成了二次傷害，我深感自責。」

他表示，經過這段時間的沉澱與各方指教，讓他意識到自身的盲點，「由於成長背景與環境的局限，使我忽略了在威權體制下，角色本身的背景難以切割的意識形態，也低估了劇本在詮釋真人真事時可能產生的引導與偏頗。我深刻反省，正是因為對歷史悲劇缺乏足夠深入的思考，才導致了判斷上的不周全。」

寇世勳強調，未來將督促自己更全面地了解歷史真相，並虛心學習一位演員在面對歷史創傷題材時，必須背負的社會責任，「同時，基於對受難家屬基本權利的尊重與對史實的敬畏，我在此懇請製作單位，在尚未取得所有相關人士的正式授權與理解之前，停止此片的後續製作與傳播，以避免錯誤的認知進一步擴散。」

寇世勳重申，對於劇組引發的紛擾，作為前輩，他也深感遺憾與抱歉，祈請大眾能給予共同參與的年輕演員們，一個反思、學習與修正的空間，最後再次向林家及所有相關人士及家屬，表達最誠摯的歉意。

