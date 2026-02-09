《世紀血案》爭議延燒！服裝團隊製程倉促 嘆：無意中誤導歷史

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」的電影《世紀血案》，因未取得當事人林義雄等家屬授權便拍攝，引發強烈撻伐。對此，服裝設計團隊「西服先生」負責人王文杉發文坦言，直到近日看見演員們發出聲明，團隊才驚覺，「原來所有工作人員與演職人員，都是在被隱瞞資訊的情況下，成了誤導歷史的棋子」。

王文杉發文坦言，近日看見演員們發出聲明才得知這部作品竟是在所有人「未知」且「無知會當事人」的情況下進行。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

王文杉指出，《世紀血案》的製作時呈相當緊迫，他於去（2025）年11月19日受邀訂製服裝，卻被要求在12月初就要完成服裝定裝，前後時間不到1個月。

王文杉分享，承接《世紀血案》的服裝規劃，對團隊而言是一項極大挑戰。團隊為了還原1980年代的時代氛圍，必須翻遍老布料、精密打版當時流行的「喇叭褲」線條，只為貼近當時的服飾美學。即便在訂製時間極度有限、角色名單尚未決定的情況下，團隊仍專業地趕工，只為呈現最真實的視覺效果。

然而，直到看見演員們近日的聲明，王文杉才得知這部作品竟是在所有人「未知」且「無知會當事人」的情況下進行。他遺憾表示，該片的核心目的似乎是為了竄改歷史記憶、誤導大眾，驚覺「來所有工作人員與演職人員，都是在被隱瞞資訊的情況下，成了誤導歷史的棋子」。

王文杉坦言，雖然自己是在1980年代成長的一代，但直到今日才透過網路的討論與文獻，真正直視「林宅血案」這道歷史傷痕。他強調，該案件的真相被當時掌權政府長期掩蓋扭曲，如今應被社會正視。

「作為職人，我們用針線縫合傷口；但作為公民，我們必須用真相療癒歷史」，王文杉指出，他只求真相能完整重現在人民面前，過往的權力過錯欠林義雄家屬一個正式的道歉，唯有直面黑暗，歷史才不會重蹈覆轍。

