《世紀血案》爭議延燒！林義雄長女林奐均重返聚光燈 金曲舞台見證生命重生

林義雄(左二)與女兒林奐均(右二)。（圖／報系料照）

電影《世紀血案》因未經林義雄本人授權改編「林宅血案」而引發社會爭議，也讓這起1980年代的悲劇再度受到關注。事件中的倖存者、林義雄9歲長女林奐均，當年遭刺六刀重傷，奇蹟生還，日後憑藉信仰重新站起，更以音樂療癒自身與他人，並於2004年獲得第15屆金曲獎「最佳宗教音樂專輯獎」。

1980年2月，林義雄被關押於看守所期間，其母與7歲雙胞胎女兒在家中遭人殺害，9歲的林奐均身中六刀重傷，奇蹟般地倖存下來。事件震驚全台，林奐均自此與母親方素敏相依為命，人生深受創傷，但她選擇以信仰重建生命。

廣告 廣告

長大後的林奐均赴美留學，1988年受洗成為基督徒，並於印第安那大學完成學業，之後取得哥倫比亞大學教育學院英語教育碩士學位。在美期間，她開始投入聖詩創作，將過往生命經歷轉化為音樂力量。1998年，她與美籍基督徒印主烈結婚，育有五名女兒。2002年全家返回台灣從事宣教工作，並致力推廣宗教音樂。

她於2003年推出宗教專輯《你是我最愛》，獲得第15屆金曲獎三項提名，最終奪下「最佳宗教音樂專輯獎」。領獎時，她以平靜笑容上台自我介紹：「我是林奐均，我想要感謝主耶穌讓我有快樂唱歌的希望，也感謝我的先生，You make me beautiful and strong。」她亦特別感謝父母親從小支持她唱歌，儘管未提及當年的慘劇，場面仍令人動容。

該屆金曲獎主持人陶晶瑩在台上介紹林奐均時一度哽咽，提到她的童年創傷：「她是那位倖存下來的小女孩，被狠砍幾刀，心中曾充滿恨……但她用音樂和信仰繼續活下來。」現場響起掌聲，為她的堅韌生命歷程致敬。林奐均也將個人經歷整理成書，出版自傳《你是我最愛：林奐均的生命之旅》，成為暢銷書作家。書中記錄她如何從創傷走向復原，透過信仰、教育與家庭，找回對生命的愛與意義。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

她是「時間管理大師」？女子懷孕後失聯 丈夫與兩男同時自稱情人震驚親友

李多慧二度代言摩托車 親考駕照助攻銷量近5千台

台南小姊弟「NET家扶禮券」被撿走！4千元全遭花光 警鎖定3人涉案