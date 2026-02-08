《世紀血案》爭議延燒 柯文哲：不應消費過去的受害者

改編自重大懸案「林宅血案」的國片《世紀血案》，近日因未取得林義雄等當事家屬同意就拍攝引發爭議。前民眾黨主席柯文哲今（8）日表示，歷史事件最好能盡快跨過去，最重要的是往前看，並表示自己討厭每天搞悲情，也不應該消費過去的受害者；他更直言，民進黨執政18年還在說沒有真相，「我也是不想聽了」。

柯文哲。(圖/中天新聞)

柯文哲今天上午前往新竹，出席民眾黨青年部舉辦的「2026該你上場：選戰實務培訓營」新春揮毫與春聯發送活動，在會前受訪時，針對電影《世紀血案》的爭議，柯文哲認為，歷史事件最好能盡快跨過去，最重要還是要往前看。

此外有關228轉型正義議題，柯文哲則表示，他個人意見是，如果民進黨經過陳水扁8年、蔡英文8年、現在賴清德又快2年，加起來18年，還在跟大家講沒有真相，「我也是不想聽了」。

電影《世紀血案》引發爭議。 (圖/費思兔文化娛樂股份有限公司提供)

柯文哲指出，歷史往前看不是要遺忘歷史，但應該盡快做個總結，台灣還是要往前走。他也提到，民眾黨在228騎單車「一日北高」，就是要用比較正面的活動來取代悲情操作。他表示，自己討厭每天在那邊搞一些悲情，特別是不應該去消費過去的受害者。

